报业控股总裁伍逸松：脱售集团资产没那么容易

（早报讯）新加坡报业控股（SPH）最近以1亿5000万元，脱售汽车买卖网站sgCarMart，有股东认为相较于Cuscaden Peak财团的收购献议，类似脱售资产的交易将为集团带来更大价值。

不过，报业控股总裁伍逸松在上周五（3月11日）由新加坡证券投资者协会主办的线上讲解会上指出，上述观点不一定符合现实，基于市场条件起伏不定，集团目前不处于脱售资产的状态，而即便是要这么做，也是需要时间。

根据Cuscaden提出的收购献议，一旦协议安排通过并得到法庭批准，股东可选择接受每股2.36元全现金，或每股1.602元现金，加上0.782股SPH REIT单位。

伍逸松说，脱售汽车买卖网站sgCarMart的价格在估价范围的中等以上，但Cuscaden的收购献价也不错，全现金的选项处于估价范围的三分之二。根据独立财务顾问的评估，这个估价范围介于1.93元至2.57元。

他指出，这个收购献价肯定是处于中间点以上，是在估价范围的较好一端。

报业控股定在本月22日召开特别股东大会和协议会议，让股东就财团Cuscaden提出的收购献议，投票表决。

独立财务顾问认为，Cuscaden的献议“公平和合理”。报业控股独立董事根据独立财务顾问的意见，建议股东在特别股东大会和协议会议都投赞成票。