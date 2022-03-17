联储局加息带动亚股走高 海指延续涨势

（早报讯）美国联邦储备局加息给市场带来更大确定性，亚洲主要股市今早（3月17日）全线上扬，新加坡海峡时报指数早盘上升30.40点或0.92%。

联储局周三（3月16日）决定加息25个基点，并暗示今年内剩余六次会议每次或都会提高利率。这是自2018年以来联储局首次加息。

在美国隔夜股市飙升的推动下，亚太主要股市大受提振，其中香港股市表现最好，涨幅逾5％。日本和深圳的表现也不错，上涨约3％。

新加坡方面，截至中午12时午休，海指收报点3321.32。

DailyFX策略师杨燕在一份报告中指出，联储局主席鲍威尔在讲话中指出，美国经济强劲，并且有能力应对联储局收紧货币政策的影响。

此外，中国副总理刘鹤周三召开专题会议，要求保持资本市场平稳运行，并就中概股、平台企业和房地产等领域的政策释放正面信号，也让投资者情绪转乐观。

星展集团首席经济师贝格（Taimur Baig）说：“联储局公开市场委员会意识到通胀风险将持续，采取了让货币政策正常化的第一步。这份声明把焦点放在价格压力上，但与此同时也认为更高的利率和量化紧缩不会对经济展望带来实质影响。”

他指出，美国家庭和企业的资产负债表改善，有助于美国经济应付利率上扬的情况。