入侵女同学电子邮箱还非法盯梢 单恋男监26月

（早报讯）大学生单恋女同学，两次入侵他人电子邮箱，破坏对方恋情，却始终无法赢得芳心，接着还非法盯梢，最终换来26个月的牢狱之灾。

《新明日报》早前报道，被告刘伟杰（30岁，译音）案发时是新加坡管理大学的学生，并对一名女同学有意思。

2016年9月，被告看见女同学与一名男子在校园牵手，认为男子在占女同学便宜，于是他在网上找到男子的电邮地址，并从对方的面簿以及大学校友的电邮地址，取得男子的生日。

被告猜测男子以名字和生日设为电邮密码，随后竟成功登录男子的电邮邮箱。

被告从男子电邮邮箱里，找到他与一名女子和合照，以及男子的离婚文件。被告把它传给女同学，导致女同学与男子闹翻。

之后，被告尝试找女同学约会，但被对方拒绝。被告因爱生恨，又潜入女同学的电子邮箱，将她与男子的5张合照传给女同学的前男友。另外，被告也在2016年9月2日至11月18日间，对女同学做出非法盯梢的行为。

被告还曾在2017年4月5日之前，潜入一名25岁男网红的电子邮箱，下载了该网红的109个性爱录像，并上载到一个网盘上，以3500元的价钱卖给一名网民。

被告因此面对8项包括抵触电脑和网络安全法令、防止骚扰法令、以及影片法令等的控状。

法官昨天（3月16日）下判时表示，被告严重侵犯他人隐私，对受害人造成精神创伤，必须严惩。