不满被鸣笛一拳断鼻梁 火爆男监22周

35岁男子在马路上突停车，不满被后车鸣笛，竟下车把69岁司机鼻子打到骨折，一拳换来22周牢狱之灾。

案件发生在2020年2月25日傍晚5时许，地点在芽笼路27巷附近。案情披露，被告徐永泰（35岁）当时开着车，行驶在上述路段的第二条车道，他随后突然停车，被后车司机符默偕（69岁，受害人）鸣笛。

被告不满，下车朝对方大喊：“你不爽吗？”。受害人摇下车窗，指被告挡路。被告二话不说，一拳打在受害人的眼眶，随后回车内，把车开走。

受害人当时感到右眼疼痛，嘴里还有血，随即下车向附近公众求助。

另一名男司机则称自己目睹了刚才的一幕，可以做证并留下联络。

受害人过后去诊所就医，随后转诊至陈笃生医院的急诊室，被诊断出鼻骨骨折，眼部也受伤，住院一天。院方也给他开了18天病假。院方了解情况后，报警处理。

被告因此犯下一项蓄意重伤他人罪，今早（3月17日）出庭认罪。

控方指出，被告与受害人在马路上起纠纷，还拳打受害者，要求判被告坐牢至少6个月。

法官斥责被告的路霸行为，直言必须严惩。

法官下判时表示，被告和受害人年龄差距大，受害人仅鸣笛一次，被告就反应过激，尽管只拳打受害人一次，但导致对方重伤。

法官也形容案件因被告的路霸行为所致，指法庭需重视类似的行为，除了判被告坐牢外，也判他赔偿受害人155.75元的医药费。