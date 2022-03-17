裕廊西咖啡店命案 一男子被控提供假资料

（早报讯）三年前裕廊西咖啡店命案，一名男子两度向警方提供假资料，称地铁站清洁工在出手攻击咖啡店老板时失去平衡跌倒在地而死，被控两项提供假资料的罪名。

这起命案发生在2019年4月11日下午2时29分，地点是裕廊西93街第966座组屋。第964座咖啡店的老板陈威锦（54岁）与黄文财（51岁，地铁站清洁工）发生争执，双方大打出手，黄文财最终摔倒在地，送院抢救四天后，因头部重创不治。

陈威锦原本被控谋杀罪，但后来改控蓄意伤人罪。他在2020年8月认罪后，被判坐牢八个月。他原本不服所判提出上诉，但后来撤销上诉。

今天（3月17日）被控上国家法院的陈鸿升（58岁，译音），面对两项提供假资料的罪名。

根据控状，陈鸿升涉嫌在案发当天接受警员问话时，同意陈威锦的说法，即陈威锦当时躲开黄文财的攻击时，后者失去平衡跌倒在地，导致头部严重受伤。

他也被指案发隔天下午4时33分，被传召到警署录口供时，明知道内容不实，但仍维持上述说法。

不过，控状没提及陈鸿升和陈威锦的关系。

陈鸿升今天面控后，没有表态是否认罪，案展4月18日过堂。

根据刑事法典177(1)条文，任何人提供假资料的罪名若成立，将面对长达六个月监禁，或罚款高达5000元，或两者兼施。