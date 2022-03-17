收贿为顾客预订限量版球鞋 销售员被罚一万元

（早报讯）潮牌球鞋店前职员接受贿赂，为顾客预订近50双限量版球鞋，顾客因此率先购得鞋子，然后上网转卖赚一笔。

庭上揭露，潮牌球鞋店AW LAB前职员法伊（Muhammad Faiz Bin Amy Jasman，29岁）从中获益3795元。他因此抵触两项防止贪污法令，控方以其中一项提控，另一项由法官下判时一并考虑。

被告今天（3月17日）认罪后被罚一万元，以及缴交5295元罚金。

案情显示，被告案发时是AW LAB威士马广场分店的销售员，而身为职员，他会在鞋店推出限量版球鞋的前一天就得知相关消息。

2020年7月至8月之间，22岁的冯布莱恩（译音，Bryan Fong）在网购平台看到被告售卖球鞋，私讯问他是否认识任何AW LAB的员工，被告透露他就在那里打工。

冯布莱恩于是提议支付给被告“预订费”，让被告先替他购买这些限量版球鞋，他过后才到店里取货。由于公司不允许店员买鞋，同时限制每名顾客最多只能购买五双鞋，被告于是安排妻子和数名朋友协助购买球鞋。

经过四次交易，两人预订了49双总值超过6000元的球鞋，被告总共收下了3795元预定费，冯布莱恩在扣除支付给被告的款项后，从转卖鞋子中赚取800元至2000元。

被告至今没有偿还预订费。法庭文件也没揭露冯布莱恩是否面控。

另一项交由法官下判时一并考虑的罪状显示，被告曾五次收下另一名顾客孟繁萱（Meng Fanxuan，26岁）共1500元贿赂，此案仍在审理中。

代表律师求情时说，被告没有利用非法所得的款项购买奢侈品，而是用来养家。律师也称，预订球鞋的计划是布莱恩提议的，被告误以为这样做不会对公司造成损失。

法官下判时指出，公司虽然没有蒙受金钱损失，但名声已经受损，公众也无法按照一般程序购买球鞋，又或者必须以更高的价格购买球鞋，因此必须严惩被告。