虐待一岁童 女幼教老师坐牢10个月

（早报讯）女幼教老师在幼儿园虐待一岁男婴，不仅用力拍打男婴背部超过20次、狠狠将他甩到地上，还用枕头压住他的头部，导致男婴背部出现大片瘀青。

担心家长质问，女幼教老师事后主动发短信给男婴母亲，解释她拍哄男婴睡觉时太用力，还问父母孩子是否“皮肤过敏”。父母后来看到电眼拍下的画面，气得报警处理。

现年55岁的女被告承认一项抵触儿童与青少年法令的罪状，另一项交由法官下判时一并考虑后，今天（3月17日）被判坐牢10个月。

为了保护男婴身份，媒体不得报道任何可能泄露受害者身份的资料，包括被告的姓名和幼儿园名字。

根据案情，被告案发时在本地一所幼儿园任教，日常工作是照顾两个月至18个月大的婴孩，包括喂食、换尿片和陪伴玩益智游戏等。

2019年12月24日下午12时30分至1时，幼儿园电眼捕捉到被告的一连串恶行，其中包括猛打男婴背部超过20次、粗暴调整男婴的腿，猛推男婴的脸到软垫上、掌掴胸部、掌掴脸颊七次，以及用力摇晃男婴双臂，再把男婴重甩到地上等。

男婴在过程中不停啼哭，但被告完全不理会，男婴遭受粗暴对待后背部红肿，一小时后出现瘀青。

被告担心男婴的母亲怀疑，于是主动发短信给对方，询问男婴是否皮肤过敏，还为自己拍哄男婴睡觉时拍得太重而道歉。

男婴的母亲感觉事情不单纯，隔天凌晨2时45分便把孩子带到竹脚妇幼医院急症部门问诊，证实男婴背部的一大片瘀青并非意外造成的。她后来与丈夫查看电眼后，惊觉孩子遭虐待，气得报警处理。

调查显示，被告也在同年12月12日上午10时，掌掴男婴的头部两次，三次粗暴地擦拭他的脸，还用手指弹打他的右耳。