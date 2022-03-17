为抢车位拳打德士司机 男子判监九周

（早报讯）男子因抢车位在停车场拳打德士司机，被判监禁九周和吊销执照12个月。

被告钟雷明（38岁）面对一项蓄意伤人罪名，但他不认罪，经审讯后被裁定罪成，今天（3月17日）被判入狱九周和吊销执照12个月。

根据案情，被告于2019年3月14日中午开车到黄埔熟食中心后，在露天停车场等停车位。

12时50分左右，一辆德士抢先驶入被告声称在等待的车位，当时又饿又累的被告怒火中烧，下车质问和辱骂德士司机。

德士司机不甘示弱，在车内用手指指着被告让他不要骂脏话，但被告更受刺激，冲上前大力推开德士司机的手，并拳打对方的脸部。德士司机的妻子当时坐在车内，目睹了整个事发过程。

庭上揭露，被告在2000年曾因持有危险武器蓄意伤人与非法持有武器被判监禁15个月，在2015年又因蓄意伤人坐牢四周。

主控官指出，被告并非第一次表现出路霸的行为，2015年入狱的原因也同样是在停车场殴打其他车主，因此促请法官严惩。

被告求情时说，案发时因急着买午餐，好不容易等到的车位又被德士司机抢走，所以忍不住动怒，况且对方有错在先。

法官下判时说，被告才是本案中犯错的一方，但考虑到被告是家中的唯一经济支柱，允许他展期至下月29日开始服刑，以让他有时间安顿家人。