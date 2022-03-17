拍照汇报起争执 安全距离大使涉推倒孕妇被投诉

（早报讯）一对夫妇声称发现三名陌生人在游乐场拍孩子玩耍的照片，上前询问对方却回答道“不关你的事”。双方随后爆发肢体冲突，有九个月身孕的妇女声称被一人推倒在马路上，险些被车子撞。夫妇连忙拉住其中一人并报警，结果发现三人是穿着便服的安全距离大使。

这起纠纷发生在3月8日傍晚6时许，地点在兀兰1道。

麦素拉（Mai Surah，35岁，家庭主妇）说，10岁和8岁的女儿在住家附近的游乐场玩耍时，她注意到有三人拿手机对着孩子拍照。

“孩子最近有投诉多次看到陌生人拍他们的照片，我还不当一回事，没想到是真的。我的丈夫立刻上前询问三人为什么要拍照。”

据麦素拉叙述，其中一名男子回道“不关你的事”，还推了丈夫一把。三人随后大步走开，有九个月身孕的麦素拉在追赶三人的过程中，被其中一人推倒，身体朝下跌在马路上，痛得站不起身来。男子看状，又踢了麦素拉一脚。期间，一辆轿车从麦素拉身边驶过，差点酿成严重意外。所幸胎儿无碍，麦素拉的脸部肿起，身上多处擦伤。

麦素拉的丈夫连忙扶她到一旁，并追上前把伤害妻子的男子拉住，并且报警。经警方查问，夫妇这才发现三人是身穿便服的安全距离大使。

“如果他们因为工作需要拍照片，我可以理解。但为什么他们没有佩戴任何证件，我们上前询问他们的反应又那么反常？”

麦素拉把过程发布到面簿上，希望寻求目击者协助警方调查。贴文不到24小时就被转载3700多次，引起上百名公众留言讨论。

建屋局回复zaobao.sg询问时说，安全距离大使当时正在巡逻，并例行拍照片汇报。期间他们与两名公众发生争执，已经报警处理。由于警方的调查正在进行中，建屋局呼吁公众不要揣测事发经过。

针对安全距离大使巡逻时的穿着，建屋局说他们应佩戴证件卡，好让公众辨认。

警方发言人受询时证实接获报案，调查工作正在进行中。

永续发展与环境部长傅海燕去年九月在国会书面回复议员询问时说，当局在2021年的首八个月共接获75起针对安全距离大使的投诉，以及17起针对安全距离执法人员（Safe Distancing Enforcement Officers）的投诉。其中22起投诉成立，主要涉及大使行为不礼貌或不专业。

警方在去12月24日也发表文告指出，10和11月共有六人因涉嫌暴力对待安全距离大使而被调查。