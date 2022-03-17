加息等因素刺激亚股劲涨 海指重回3300点以上

（早报讯）美国加息25个基点符合市场预期和纳斯达克指数劲大涨3.77％等多方面的因素，推动亚太各地股市今天（3月17日）普遍劲涨，新加坡股市在劲涨1.67％后涨幅收窄至0.97％或31.84点，海峡时报指数闭市报3322.71点，阔别三周后终于重回3300点以上。

香港股市则因中国政府表示将扶持经济和股市而连续两天大回弹，今天飙涨7.04％。上海和深圳股市劲涨1.40％和2.24％。

东京股市的日经指数今天大涨3.46％至两周高位，悉尼和首尔股市上涨1.15％和1.33％。至本地傍晚时分，美国三大股指期货基本横摆，WTI和布伦特原油期货分别上涨3.80％和3.85％至每桶报98.65美元和101.79美元，欧洲和伦敦股市今天开盘至今横摆。

DailyFX策略师杨燕受访时说：“今天亚太市场普遍上涨，主要归功于美国联储局加息靴子落地，以及中国方面对股市政策向好的转变。”

所谓“靴子落地”，在股市是形容利空出尽，调控力度都明了后，股市才可以安心的涨。

杨燕表示：“中国高层领导人在周三强调要稳定金融市场，宣布了一系列提振股市的政策纲要，香港科技股因此全面大涨。但是，恒生指数连涨两日后，利好似乎已被充分反映在股价当中，获利回吐的风险不可轻视。投资者将会关注后续出台政策的细节来判断大市方向。”

新加坡凯基证券分析师陈广治受访时指出，有三个主要的积极因素扭转了看跌的情绪：一、美国联储局的利率决定、缩减资产负债表和经济前景指引，皆与之前的市场预期一致；二、昨天中国副总理刘鹤誓言支持经济增长和资本市场。投资者可以预期宽松政策将很快出台；三、乌克兰和俄罗斯的和谈有积极进展。

陈广治表示：“大多数不确定因素和阻力已经解决，目前正出现空头回补和空头挤压情况。”

本地股市整体交易量今天减至14亿7000万股，交易总值微增至16亿9000万元。全场上升股369只，下跌股175只。

海指成份股今天多达24只股价上涨，6只下跌。银行股和房地产投资信托给予海指强有力支持，大华银行（UOB）和华侨银行（OCBC）的股价今天涨幅达1.58％和1.76％，收报32.10元和12.14元。星展集团控股（DBS）股价涨0.43％至34.72元，交易总值2亿元高居榜首。

油气股和岸外与海事股继续交易活跃，股价表现落后。十大活跃股榜首为胜科海事（Sembcorp Marine），扬子江船业（Yangzijiang）居第六，股价分别跌1.12％至8.8分和跌0.74％至1.35元。

个股方面，报业控股（SPH）今天股价持平于2.34元。它昨晚透露，报业控股总裁伍逸松在上周五（3月11日）由新加坡证券投资者协会主办的线上讲解会上针对股东的看法回应说，基于市场条件起伏不定，集团目前不处于脱售资产的状态，而即便是要这么做，也是需要时间。有股东认为，相较于Cuscaden Peak财团的收购献议，类似脱售汽车买卖网站sgCarMart的交易将为集团带来更大价值，伍逸松认为这个观点不一定符合现实。

JB Foods股价今天涨2.17％，闭市报0.47元。JB Foods昨天闭市后透露，预料它在俄罗斯的业务短期内将受到众多不利因素的影响，如俄罗斯卢布大幅贬值以及持续不断的冲突导致供应链中断。但它表示，餐饮业被视为关键行业，不受横扫俄罗斯的制裁影响，对公司业务的需求不太可能立即受到破坏。

马可波罗海业（Marco Polo Marine）今天股价涨3.57％，闭市报2.9分。它昨日闭市后透露，它将连同Seatech Solutions International（新加坡）公司共同开发两艘新的海上风电服务、运营和维护专用船只，为全球海上风电场市场提供服务。