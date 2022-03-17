心理卫生学院护士对病患施暴 判五周监禁

（早报讯）不满精神分裂症病患的举止，心理卫生学院前护士竟出手攻击病患，不仅打他的身体，还故意推轮椅让他差点跌倒。

被告伊利亚（26岁）承认罪名后，今天（3月17日）被判坐牢五周。58岁受害者是心理卫生学院的长期病患，因为他无法保护自己，被告因此面对加重惩罚。

法官下判时指出，医疗人员在工作上确实面对重重挑战，但被告熟悉受害者的举止，照理不应如此容易受到挑衅。

这起事件发生在2019年12月8日。受害者同天也遭另外两名心理卫生学院的职员暴打，他们是前助理护士萨达斯瓦摁（60岁）和前护士伊山（32岁），两人去年分别被判坐牢三周及九周。三人已不在心理卫生学院任职。

案情披露，病患当时坐在轮椅上，并用衣服扫走廊地板。伊利亚觉得这个举止不卫生，因此感到厌烦。他把病患的轮椅向前倾长达13秒，导致轮椅越来越倾斜，直到病患差一点跌出去时才把轮椅拉回。

接下来20分钟，被告又两次将轮椅向前及左右侧倾，还推了病患的背部，所幸受害者没有跌下轮椅。

被告甚至拍打受害者的背部、肩部和颈项，这些举止都被电眼拍下。他因此面对两项蓄意伤人和鲁莽行事危害他人安全的罪名，还有一项使用刑事暴力罪交由法官下判时考虑。

据《海峡时报》早前报道，受害者当天在休息室玩另一名病患的尿壶，把尿洒在萨达斯瓦摁身上。伊山得知后，三次朝受害者的脸喷消毒洗手液。

受害者开始大吵大闹，萨达斯瓦摁、伊山和伊利亚一起制服病患，伊山甚至拳打他的眼部两次，萨达斯瓦摁也拍打受害者头部两次。

伊利亚事后发现受害者右眼淤青，为他冰敷后自己向管理层呈报此事。受害者当天下午被诊断出左脚趾淤青并骨折，此外右眼也淤青。但代表律师澄清，这些伤势都是由另两名同事造成，与伊利亚无关。

律师求情时说，被告事后写道歉信，及尝试给受害者家属1000元赔偿，虽然对方拒绝收下，但这显示被告是真心懊悔。

控方指被告身为护士，有责任照顾病患，却选择把情绪发泄在病患身上，这举动影响了公众对医疗服务的信任，必须严惩。