（早报讯）美国隔夜股市全面上扬，道琼斯工商指数和标普500都涨了1.23%，纳斯达克指数涨1.33%。

美国加息等多方面的因素，带动新加坡股市昨日一度扬升1.67％，最终涨幅收窄至0.97％或31.81点，海峡时报指数闭市报3322.71点，

今日（3月18日）可关注股票：

1. 新科工程（ST Engineering）完成收购TransCore Partners。新科工程预期，收购TransCore将从第一年开始为集团带来现金流，并从收购后的第二年起增进盈利。

2. 吉宝企业（Keppel Corp）将于4月25日赎回一批3亿元的优先票据。这批票据2027年到期，票息率是3.8%，这是吉宝在一项50亿美元的多元货币中期票据计划（Multi-currency Medium Term Note Programme）下所发行。

3. 中闽百汇（Zhongmin Baihui）回应新加坡交易所询问时指出，集团是在2019年1月1日开始采用SFRS(I)准则后，开始计算使用权资产（right-of-use assets）。使用权资产主要是指集团租下的零售空间使用权，和相应的租赁义务。集团在2021年为几家店更新租约以及签署新租约，因此有额外的使用权资产。另外，吕厝店持续亏损，造成集团在该年出现2840万人民币（约606万新元）的减值损失，这是该店使用权资产的账面价值减少而产生的。

4. QT Vascular献议以125万6000元收购Eastern Dental Surgery Group。根据Eastern Dental Surgery Group未经审计的2021财年财报以及从形式上（pro forma basis）计算，集团税前和税后盈利为38万元和31万5000元，账面净值和净有形资产值为6万元。公司未委托第三方进行估价。

5. 目前停牌的厨房文化公司（Kitchen Culture）披露，法庭将子公司KHL Marketing Asia Pacific被申请清盘，以及公司申请司法管理的聆讯延至今天上午10时。公司将在适当的时候披露申请结果。