男子出口奢侈品给朝鲜 高庭加重刑罚至监六周

（早报讯）男子经营三家贸易公司，六年来出口总值近58万元的奢侈品给朝鲜；高庭法官认为，被告抵触联合国制裁的行为，严重影响新加坡的声誉，为此把原本的三周监刑加倍，男子须坐牢六周。

日前宣布裁决的艾迪阿都拉法官也批准控方的其他上诉，将涉案的三家公司所须缴付的罚款调高超过一倍。

这三家私人有限公司是Sindok Trading、Laurich International以及SCN Singapore，前两家公司原本个别被罚款1万元，而SCN则被判罚款12万元。控方上诉得直后，Sindok、Laurich与SCN分别被判罚款约2万3000元、3万元，以及31万1000元。

涉案男子钟福颜（61岁）面对43项触犯联合国法令的控状，指他在2010年12月27日至2016年11月18日间，利用三家贸易公司犯案。Sindok、Laurich以及SCN则分别被控三项、一项以及39项触犯联合国法令的罪状。

联合国向朝鲜实施经济制裁后，我国就修订法令，禁止国人售卖或转移奢侈品给身在朝鲜的任何人。钟福颜案发时是三家公司的董事和唯一决策人。他不顾经济制裁，六年来通过三家公司出口总值约57万6000元的商品给朝鲜的奢侈品专卖店Korean Bugsae。这些出口品包括香水、化妆品、手表和乐器等，主要途经中国进入朝鲜。

钟福颜与公司在犯案期间所取得的利润达12万2116元。他早前在国家法院认罪后，被判坐牢三周。他与控方都针对刑罚上诉至高庭。

高庭法官：被告有所计划 行为影响新加坡声誉

控方认为，三周监刑不足以反映本案罪行的严重性；钟福颜则通过代表律师吁法庭判他罚款即可，理由包括没有证据显示涉案商品与朝鲜的核计划有关。

高庭法官在本周一（3月14日）发表的书面裁决中表示同意控方的立场，即钟福颜抵触联合国制裁的行为，对新加坡的声誉造成了显著的负面影响。钟福颜犯案的时期正好是朝鲜加紧进行核试验的同个时间段，新加坡却未能阻止他进行违反制裁的活动，这无疑打击了新加坡的声誉，并且可能进而影响新加坡的经济竞争力。

此外，法官指出，钟福颜的犯罪活动是有所计划的，他选择迂回的路线把货品送至朝鲜，并且利用海外不同公司来收取付款，钟福颜自己也从中谋取了显著利润，这些都是加重刑罚的考量因素。

法官也认为必须调高三家公司所面对的罚款金额，才足以让三家公司交出它们的犯罪所得，同时起到充分的阻遏作用。（人名译音）