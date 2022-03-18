俄乌和平谈判停滞不前 本地股市连涨三天后盘整

（早报讯）俄罗斯和乌克兰的和平谈判缺乏进展，本地股市连续三天大幅上涨之后，今天上午进入盘整。

本地股市今天（3月18日）开盘小幅上扬10.52点或0.32％。截至中午休市，涨幅收窄至0.13%，新加坡海峡时报指数指数报3327.11点。

新加坡股市在过去三个交易日已经连续上涨了将近91点或2.8％。

预示美国股市开盘走向的三大指数期货上午都下跌，跌幅介于0.60％至0.90％之间。

加拿大皇家银行资本市场部（RBC Capital Markets）的美国股票策略主管卡瓦斯那（Lori Calvasina）在彭博电视上说：“我并不期待市场在今年接下来的时间是波澜无惊的。市场估计会在相当长的一段时间内保持高度波动，尽管情绪指标显示已经出现买入的机会。”

美国总统拜登和中国国家主席习近平计划今天举行电话会谈。美国国务卿布林肯早前指出，拜登将明确表示，如果中国支持俄罗斯入侵乌克兰，将须为此付出代价。

乌克兰的战争和对俄罗斯实施的制裁继续影响着投资者的情绪。早前持续回落的国际原油价格，在俄罗斯方面否认和平谈判取得明显进展而恢复上扬。

截至中午，布伦特油价（Brent）每桶报109.13美元，涨2.33％。

本地与石油和天然气行业有关的股票上午也纷纷走高。Rex国际（Rex International）和常青石油天然气（RH PetroGas）都涨了超过8％；胜科海事（Sembcorp Marine）涨幅虽不如前两者，但也涨了2.27％。

Rex国际和常青石油天然气是上午交易量最高的首两只股票，交易量分别超过3900万股和3200万股。