涉受贿近10万元 两名公司高层被控

（早报讯）通讯工程公司董事和项目总监被指串谋在一年半内19次接受一名公司董事的贿赂，包括多张来回机票、酒店住宿、出差费用和多个电子产品等，前后共受贿9万6000元。两人和涉嫌行贿的公司董事今天（3月18日）被控上庭。

根据贪污调查局文告，案发时担任NCS Communications Engineering私人有限公司（简称“NCS CE”）董事的吴海洲（51岁）和项目总监李玟翰（47岁）涉嫌受贿，各面对19项抵触防止贪污法令的控状。

NCS CE的母公司是恩士迅（NCS），后者也是新电信集团旗下的子公司。

根据控状，两人被指在2018年5月17日至2019年11月19日之间，19次串谋接受SC Integrated Engineering私人有限公司董事吴声俊（49岁）的贿赂，包括共9万6000元的机票、酒店住宿和现金等，以协助后者谋取商业利益。

其中，吴海洲和李玟翰涉嫌分别四次收取从新加坡往返以色列特拉维夫（Tel Aviv）的双程机票，价格介于5361元至8718元不等；以及价值597元至2298元的当地酒店住宿。

他们也被指在2019年10月25日，各接受从新加坡往返美国洛杉矶的双程机票（价值8787元），并至少三次收取1144元至3500元现金作为他们的出差费用。

另外，李玟翰涉嫌收下两台价值1338元相机，以及5025元的电子产品，包括苹果手提电脑、平板电脑和微软软件等。

涉嫌行贿的吴声俊昨天同样被控19项抵触防止贪污法令的控状。

三人目前分别以1万元保释在外，案展4月14日过堂。