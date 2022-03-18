醉酒闹事踢警员 洋机师监10周罚5000元

（早报讯）澳大利亚籍私人飞机师醉酒闹事，凌晨上街打扰工人进行电缆工程，被逮捕后还在警车里猛踢警员耳朵，甚至企图咬警员的手。

被告卡梅伦（Cameron Lachlan Milne，40岁）承认抵触防止骚扰法令、蓄意伤人阻差办公及醉酒闹事等八项罪名，控方以其中三项提控，余项交由法官下判时一并考虑后。被告今天（3月18日）被判坐牢10周及罚款5000元，由于他无法缴付罚款，因此得坐牢多25天代替。

这起事件发生在2018年6月15日凌晨3时许。根据案情，被告当时是私人飞机师，事发前一天从伦敦飞回新加坡之后，在驳船码头与朋友喝了两公升啤酒，过后又到泛太平洋酒店喝了两瓶烈酒，隔天凌晨1时30分许才走去滨海广场（Marina Square）买水。

技术工人当时正在滨海广场附近为国庆庆典进行电缆工程。喝得烂醉的被告走上前，二话不说就拿起他们的工具丢上罗厘。工人叫被告住手，但他却语无伦次，脚步踉跄，继续闹事。

工人阻止不了被告，只好报警求助，被告发现后试图逃走，但被国民服役人员一路尾追。被告逃走途中跌入草丛时，把国民服役人员一并拉了下去，还撕破他的衣服。

警方到场后见被告极不肯配合，决定将他逮捕。被告在警车里不断挣扎和大喊大叫，甚至攻击身旁的男警员，用右脚猛踢他的左耳，还企图咬他的手。被攻击的警员耳朵后方淤青，事后拿了两天病假。

被告被押往警局的途中也不断对车上三名警员飙脏话，过程都被警员的随身摄像器拍下。

测试显示，被告每百毫升血液的酒精浓度达到240毫克。代表律师指被告平时行为良好，当时是因为酒精影响才会做出如此反常的行为，他事后深感懊悔并已向警员道歉。控方却反驳，指被告自己选择喝醉酒，不能以此当借口。

法官下判时指出，任何对执法人员的暴力行为必须得严惩，以起阻吓作用。