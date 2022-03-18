用刀和手杖捅安全距离大使 阿叔监13年四个月

（早报讯）男子没戴口罩去实龙岗河公园连道非法割取香兰叶，结果与安全距离大使起冲突，用刀子与手杖猛捅对方，被判坐牢13年又四个月。

高庭法官陈祥泰斥责被告在没有被激怒的情况下，对安全距离大使做出凶残的攻击，导致后者左手永久性伤残。法官也表示不明白，声称只是想摘取香兰叶的被告，为何有必要带着三件危险武器出门。

这起伤人案发生于2020年5月4日中午前后，当时新加坡正实行防疫阻断措施。受害人是一名38岁男子，案发时担任安全距离大使。

被告阿希卢丁（62岁）原本被控企图谋杀，控方后来把控状改为刑罚较轻的蓄意重伤他人，被告上周在高庭认罪，今天（3月18日）下午进行判刑。他也面对违法持有攻击性武器，以及抵触冠病19（临时措施）法令等另外五项控状。

根据案情，事发当天上午，被告前往住家附近的实龙岗河公园连道摘取香兰叶供下厨用。出门前，被告把两个爪子形状的刀子藏在鞋垫底下，然后没戴口罩，就到组屋楼下取脚踏车和手杖。手杖的一端有一个护套，里头藏有20.8公分长的刀片。

被告骑脚踏车来到公园连道，掏出鞋子中的刀子割取香兰叶。当时，受害人与女同事在同一地点设置SafeEntry访客登记系统告示牌。他注意到被告的行为，于是上前问被告为何割取香兰叶和不戴口罩；被告反呛为何非戴口罩不可，并坚持自己有权割取植物。

由于被告一直不肯合作，受害人决定报警，并拍下被告违法的证据。被告开始对受害人骂脏话，接着拿出手杖，往受害人的胸膛捅下去。

两人挣扎倒地，被告再取出鞋子里的刀子狂捅受害人，过程中差点切断受害人的左拇指。