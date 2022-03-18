前陆交局局长鄞云斌8月接任SMRT集团总裁

（早报讯）前年才卸下陆路交通管理局局长职务的鄞云斌，将接替梁建鸿出任SMRT集团总裁。

SMRT今天（3月18日）发文告宣布，鄞云斌（53岁）将在今年5月加入SMRT董事局，8月1日起正式接任SMRT集团总裁。

为确保职务顺利交接，现任集团总裁梁建鸿（58岁）会在8月1日至10月22日担任新集团总裁的顾问。

鄞云斌是工程师出身，曾在新加坡武装部队服务长达26年，也曾是财政部副常任秘书（绩效），之后在2016年至2020年出任陆交局局长。

担任陆交局局长期间，他开创多个平台，促进陆交局、公共交通业者和原件制造商工程师之间的合作，加深本地铁路工程的知识和技术专长，强化地铁系统的运作和维修。他也在任期内负责汤申－东海岸地铁线、万礼车厂和新罗尼大道等多个项目。

鄞云斌在2020年卸下陆交局职务后，同年9月加入职总平价集团担任新设的供应链业务总裁。过去约一年半，他在职总平价落实了供应链数码化，提升相关程序，加强新加坡食物供应链的韧性，确保本地食物供应，尤其在疫情期间不受间断。

梁建鸿是在2018年卸下公务员职务后，接替郭木财出任SMRT集团总裁。他在2010年至2013年间出任新加坡武装部队三军总长，后加入行政服务，受委为教育部常任秘书（发展），2017年调任国防部常任秘书。