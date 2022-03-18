男子威胁散播和已婚女同事的偷情床照 被判坐牢八个月

（早报讯）男子和已婚女同事上床时悄悄录下偷欢短片，后因不满女同事为陪家人拒绝帮他庆生，竟威胁把短片发给对方的丈夫、公婆和父母，恫言“我要看你受苦”。

被告柯石辉（30岁）共面对七项控状，包括四项偷拍罪、两项侮辱女性尊严，以及一项触犯影片法令的罪行。控方以其中三项提控，余项交由法官下判时一并考虑，今天（3月18日）被判监禁八个月。

为保护受害者，法官谕令媒体不得报道任何会泄露受害者身份的资料。

根据案情，被告和受害者（26岁）从2015年开始在同一家公司上班，两人在2019年底开始地下情。

隔年5月份，受害者在被告手机里惊见许多两人的床照，赶紧删除后质问被告，被告便答应删除所有与受害者有关的照片。

不久后，受害者在6月9日通知被告，为了和家人一起提早庆祝父亲节，无法在6月12日陪被告过生日。被告因此大怒，为报复受害者还称已经准备了“惊喜”，会让受害者后悔抛下他。

受害者担心遭被告追踪，于是在社交媒体上拉黑被告，不料这却进一步激怒被告。被告不断发短信恐吓受害者，表示将把两人的性爱视频发给她的丈夫和家人，以及将这些画面印成传单，张贴在她的组屋外。

此外，被告明知受害者的父亲曾心脏病发作，却恐吓说要让受害者的父亲观看女儿的偷情视频，直到他的心脏承受不了，再替他叫救护车。被告甚至发受害者父母组屋走廊的照片给她，以此让受害者担心他真的会公开两人偷情的事。

受害者苦苦哀求，并尝试拨电给被告，但被告拒绝听她的解释，直言不会让她轻易解脱。

饱受惊吓的受害者在6月10日傍晚6时12分报警。警方在被告家中搜获两台手机，检查后发现里头存有被告偷拍与两位女性交欢时的视频。

除了受害者，被告也曾在2018年与另一名女同事（33岁）有一腿。在两人交往的三四个月里，被告在未经对方同意下，拍下数支这名女同事为他口交的视频。

法官下判时说，被告的行为极其狡猾和卑鄙，因此必须严惩以儆效尤。