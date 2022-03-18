出“脚”狠踹骑车阿叔 47岁火爆男助查

（早报讯）疑被脚踏车车轮碰撞到，男子心有不甘与骑士起冲突，最后还趁骑士倒地时举脚踹伤人。

事故发生在3月16日晚上9时左右，地点在沈氏1道一个交通灯前。男子举脚狠踹倒地骑士时，数名公众赶紧上前制止，一名网民把过程拍下后放上网，时长七秒钟的短视频，引起了网民的转载和热议。

在短短七秒的视频中，一名身穿黑衣的男子站在马路旁，不断举脚猛踹在地上、看似毫无反应的阿叔。男子看似得势不饶人，把阿叔当足球般猛踢，而在交通灯的另一端，一辆脚踏车则倒在地上。

男子出“脚”之狠，让一旁的路人看得胆战心惊，担心闹出人命，一名身穿白衣的路人于是上前干预，大约三四名男公众这时也从马路对面走上前制止了纠纷。

针对这起事故，警方受询时证实，一名47岁男子因为举脚猛踢倒地不起的52岁阿叔，目前正在协助警方调查。

据了解，被踢的52岁骑士在这起事故中受了轻伤，但他拒绝送院治疗。