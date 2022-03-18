肃毒局人员暴打嫌犯逼供罪成

（早报讯）肃毒局人员以武力逼供，三次在兀兰关卡办公室的厕所里对毒贩拳打脚踢，经审讯后于今天（3月18日）被判罪成。

法官发表裁决时指出，尽管被告声称当时只是在问话，但被告供证时频频回避问题，说辞并不可靠，他因此拒绝被告的这番解释。

被告是前肃毒局执法人员维戈大士（Vengedesh Raj Nainar s/o Nagarajan，35岁）。他不认罪，法庭针对三项威胁他人承认犯罪而打伤他人罪名展开审讯。他面对的其他两项抵触防止骚扰法令，以及一项酒类管制（供应与饮用）法令罪状暂时搁置。

事件发生在2017年1月2日，本案中的受害者是当年34岁的马来西亚籍男子斯瓦巴兰。根据控方结案陈词，事发当天凌晨3时40分，斯瓦巴兰骑电单车从兀兰关卡入境我国时，被发现电单车藏着有毒品的包裹，他当时表示对包裹并不知情。

关卡人员过后将斯瓦巴兰移交肃毒局，被告于是到兀兰关卡肃毒组办公室协助调查工作，并在抵达时把嫌犯带进厕所。

斯瓦巴兰供证时形容，被告起初态度友善，不过听到他否认指控时突然变脸，掌掴他头部脸部，还对他拳打脚踢。斯瓦巴兰苦苦哀求被告停止动粗，并坦承有人吩咐他走私毒品。

就在被告准备录新口供时，嫌犯突然改口抵赖，结果惹怒被告，遭被告再次带进厕所暴打逼供。

被告的同事过后在拍摄证物时，发现第二个装有毒品的包裹。被告觉得嫌犯“不老实”，气得又把斯瓦巴兰拉进厕所打。

斯瓦巴兰被打后感觉身体疼痛，事后为他看诊的医生供证时表示，这些伤势与被暴打的情况吻合。斯瓦巴兰随后指被告对他武力逼供，肃毒局展开内部调查后报警处理。

庭上揭露，当时有一名同事目睹被告暴打嫌犯，但他担心被告失去工作，最初选择在调查人员面前否认此事。但在一年之后，该同事因为良心过意不去而向警方道出真相，他的证词也成了控方的有力证据。

被告否认攻击嫌犯，坚称他只是提高声量，并以严肃的语气与他对话。他也声称，带嫌犯到厕所是为了制造压迫感，让他尽快招供。控方则指被告大可在房间内问话，把斯瓦巴兰带进厕所是为了避开电眼。

斯瓦巴兰最终因触犯滥用毒品法令，被判坐牢15年和打鞭13下，他目前在服刑。被告则在2019年10月被令停职。

案展下月29日求情与下判。