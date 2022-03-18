新加坡国际港务集团去年净利增18.2％至13.81亿元

（早报讯）新加坡国际港务集团（PSA International）去年净利增18.2％至13亿8100万元，营收增11.7％至46亿7000万元。

新加坡国际港务集团周五（3月18日）发布业绩时指出，货运处理和储存业务去年营收较高，带动集团去年营收扬升11.7％。因其他收入增加和融资成本减少，集团去年营业盈利和净利分别增长13.7％和18.2％，去年营业盈利报18亿7800万元。

集团在全球各地港口的集装箱处理量去年总计9150万标准箱（TEU），比前年增加5.6％。

集团在新加坡的集装箱码头，去年处理了3720万个标准箱，比前年增加1.6％。

集团在新加坡以外码头的集装箱处理量去年达5430万标准箱，比前年增加8.4％。

它也表示，集团的资产负债表保持强健，在去年底时，总负债与股本比是0.40倍。

新加坡国际港务集团主席傅赛（Peter Voser）在文告中说：“集团全球团队这一年里，在供应链冲击和与冠病相关的走走停停中展现其精神和韧性。我们与客户和合作伙伴一起，尽最大努力确保供应链继续通畅。这使集团在这一年里取得了创纪录的业绩，同时继续努力通过我们的供应链可持续发展计划和投资，建立正面的气候变化势头。”

新加坡国际港务集团总裁陈聪敏说：“在2021年供应链普遍中断和拥堵的背景下，加上全球贸易和需求的不平衡复苏，我感谢我们的管理层、员工和工会，他们作为一个团队不懈努力，并与我们所有的利益相关者密切合作，以保持供应链的安全和货物在我们的网络中流动。”