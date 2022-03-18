卫生部制定放宽措施的同时 也会留意非冠病住院急诊病患人数

（早报讯）虽然奥密克戎毒株疫潮尖峰已过，但入院的非冠病急诊病患人数居高不下。卫生部在制定下一套放宽措施的同时，会密切留意上述情况以及新增冠病确诊病例的每周趋势。

卫生部长王乙康今天（3月18日）在面簿贴文分享我国疫情最新进展时说，按照我国每天新增确诊病例来看，这波奥密克戎毒株疫潮尖峰已过，消退的速度也更快。每周病例传播率从几天前的超过0.9下降至目前的约0.7，因冠病住院的人数也逐渐减少。

不过他提醒，各大医院依旧非常忙碌，承受的压力也很大。这是因为这段期间还是有非常多非冠病急诊病患入院，他们大多数是慢性疾病患者，在我国医疗系统忙着对抗疫情的两年里，他们的情况也持续恶化。这些人当中有不少在入院时也感染冠病，不过王乙康强调，他们并非因为冠病才入院。

他解释，每100名住院的急诊病患中，有90％至95％是因慢性疾病病情恶化或出现紧急医疗情况而入院。他们当中有约20％刚好也确诊冠病，剩余的5％则是为了接受冠病治疗而住院。

王乙康说，卫生部将这种情况形容为“日常运作债务”（Business-As-Usual debt），而这份债务之后必须偿还。“债务如今猛烈向我们袭来，我们希望这个情况会在接下来几周缓解下来。”

当局在制定下一套放宽措施的同时，除了密切留意新增冠病确诊病例的每周趋势，也会持续观察住院的急诊病患人数。