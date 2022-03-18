PropertyGuru在纽约首日交易 开盘股价涨3.36％至8.61美元

（早报讯）房地产科技公司PropertyGuru周五在美国纽约交易所上市首日交易，股价开盘涨3.36％至8.61美元，市值达15亿3500万美元（20亿8000万新元）。

PropertyGuru的开盘价相对于与它合并的Bridgetown 2公司本周四的8.33美元闭市价，是涨了3.36％。Bridgetown 2是一家特殊目的收购公司（SPAC），合并交易完成后已除牌。

号称是东南亚最大房地产科技公司的PropertyGuru，是通过合并交易到纽交所挂牌，该交易使它的企业价值达13亿6000万美元、股权价值达16亿1000万美元。

Bridgetown 2背后的投资者是美国亿万富豪泰尔（Peter Thiel）和香港富豪李泽楷。其股票去年1月首次公开售股时每股售10美元，至美国本周四闭市时已跌至8.33美元。

PropertyGuru集团总裁兼董事经理克里希南（Hari V. Krishnan）在公司今天（3月18日）发布的文告中说：“在过去的15年里，PropertyGuru帮助塑造了东南亚的房地产科技行业，并为买房者、代理和开发商推出了许多市场首创的解决方案，实现了房地产业的数码化。正如我们2021年收入增长23％所证明的那样——我们正以强劲的势头进入冠病疫情后的下一个增长阶段。”