涉卖银行户头和Singpass资料 两青年将被控

（早报讯）两名青年涉嫌出售个人银行和Singpass资料，将在下周一（3月21日）被控上法庭。

这两名分别为19岁和25岁的青年，涉嫌将个人Singpass资料和银行户头的所有权转让给身份不明人士，借此敛财。骗徒在获得这些资料和户头后，就会用来洗黑钱和进行诈骗。

警方文告说，调查显示25岁的青年在去年8月，从社交平台Telegram上偶然看见一则广告，声称只需提供Singpass资料，就可换取钱财。青年很快联系上发布广告的人，并提供自己Singpass资料。骗子利用他的资料，以他的名字注册了一个渣打银行的户头。

这个户头被用来洗了超过85万元的黑钱，其中包括通过求职骗案所骗取的钱财。青年去年9月还涉嫌向犯罪团伙出售个人华侨银行户头，这个户头后来也被用来洗了超过5万5000元的黑钱。

犯罪团伙用来洗黑钱

另一名19岁青年则是回应了一则Instagram限时动态，声称自己有兴趣赚快钱而与犯罪团伙搭上线。犯罪团伙使用他的Singpass资料，分别在花旗银行和联昌银行开了三个户头，用来洗了超过7万7000元的黑钱。

另外，犯罪团伙也曾在Telegram上要求青年出售银行户头，他因此创建了一个渣打银行的户头并售卖给犯罪团伙。他也涉嫌向线上赌博集团售卖个人的大华银行户头，以换取现金。

两名青年将在下周一（3月21日）因涉嫌转让银行户头以及泄露Singpass登录资料而在滥用电脑法令（Computer Misuse Act）的罪名下被控。泄露Singpass登录资料的初犯者若罪立，将面对最高1万元的罚款，最长三年的监禁，或两者兼施。转让个人银行户头的初犯者若罪立，将面对最高5000元罚款，最长两年监禁，或两者兼施。