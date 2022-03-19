亚太策略投资计划2.19亿元收购MoneySmart

（早报讯）凯利板挂牌公司亚太策略投资（Asia-Pacific Strategic Investments）将以1亿6170万美元（2亿1930万新元），全面收购个人理财网站经营商MoneySmart的100％股权，这项交易将导致亚太策略投资被反向收购（或称倒置收购）。

亚太策略投资周五（3月18日）透露，它已与Catapult Ventures公司签署不具法律约束力的意向书（heads of agreement），将以该价格收购MoneySmart的100％股权。

Catapult Ventures的大股东包括MoneySmart创办人及总裁维诺（Vinod Nair）、日本互联网服务业者Kakaku.com、SPH Ventures以及金门创投（Golden Gate Ventures）。

亚太策略投资将须召开特别股东大会，寻求股东批准这个反向收购交易。它将委任独立估价师进行估价。

按有关意向，亚太策略投资将发出新股给卖方来完成交易，预计这批新股将占亚太策略投资扩大后股本的80％。

亚太策略投资接下来将对MoneySmart进行尽责调查，以评估这项收购计划的可行性。

亚太策略投资周五股价倍增至0.2分，市值增至3570万元。