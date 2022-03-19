我国重申参选联合国麻委会成员的决心

（早报讯）我国重申参选联合国麻醉药品委员会成员的决心，强调为制定全球毒品管制政策作出更多贡献，也致力于支持能力建设及共享有关毒品形势的研究结果。

联合国麻委会第65届会议本月14日至18日在奥地利维也纳召开。通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明在会上代表新加坡发表国家声明。

新加坡在上一届麻委会会议上，已表态参选2024年至2027年任期的成员，联合国经济与社会理事会将于明年4月或5月对此进行票选。

四年任期开放七个席位给联合国亚太集团成员国担任，至今除了新加坡，印度、印度尼西亚、卡塔尔、中国、日本和泰国共七个亚太成员国已表态参选。

杨莉明说，新加坡视麻委会为促进国际对话及协调联合行动的重要平台，向来积极响应麻委会的工作。

这包括积极参与全球毒品政策的交流，并与联合国毒品和犯罪问题办公室合作为其他国家提供技术援助，加强各国对抗贩毒的能力。

她指出，全球毒品问题仍是一项持久挑战，各地政府须加强在国内外打击毒品的努力。

我国采用的全方位反毒策略至今奏效，中央肃毒局近期展开的调查显示，约八成年轻人明白毒品的危害，也支持我国对毒品采取零容忍立场。

从上世纪90年代至今，滥用毒品被捕人数已从每年逾6000人，减半至约3000人。嗜毒者从戒毒所获释两年内重犯的比率也显著下降，1996年为67.4％，在2019年获释的人当中跌至24.5％。

杨莉明总结时重申我国对落实国际毒品管制举措的承诺。“我们将继续携手国际社会展开建设性工作，打造更紧密的合作与对话，让全体人民享有更安全的未来。”

内政部文告指出，我国肃毒局组织了一场线上的会外活动，邀请嘉宾分享在冠病疫情期间推动预防性教育措施的做法与经验。

新加坡肃毒协会也连同其他非政府组织举办了两场会外活动，分别讨论女性嗜毒者在戒毒过程中面对的挑战，以及协会在疫情期间对戒毒工作的调整。

有53个成员国的麻委会每年召开会议考虑并通过一系列决定和决议，新加坡自1997年来一直以观察员身份积极参加会议。