尚达曼受邀出任联合国新设高层级咨询委员

（早报讯）联合国设立“有效多边主义”高层级咨询委员会，我国国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼受邀成为12名委员之一。

根据联合国秘书长办事处发出的新闻稿，“有效多边主义”高层级咨询委员会将以《我们的共同议程》（Our Common Agenda）中的理念为基础提出具体建议，以提高涉及一系列关键全球问题的多边安排效率。

委员会由利比里亚前总统瑟利夫（Ellen Johnson Sirleaf）和瑞典前首相勒文（Stefan Löfven）联合领导，其他成员包括中国国际问题研究院院长徐步以及印度籍的马萨诸塞大学阿默斯特分校经济学教授戈什（Jayati Ghosh）等。

联合国秘书长古特雷斯去年9月10日发布《我们的共同议程》报告书，为创建更美好未来提出一系列建议，其中之一就是加强多边主义。

他在报告中也呼吁加强对全球关键问题的治理，并提议在2023年召开“未来峰会”（Summit of the Future），以推进在一些可被视为全球公共产品或全球公域的治理方式的构想。这涵盖2030年以后的气候与可持续发展、国际金融架构、和平、外太空、数码空间、重大风险以及子孙后代的利益。

尚达曼曾在2019年和2020年出任联合国人类发展报告咨询理事会联合主席，并领导二十国集团（G20）的全球金融治理专家团。他也是G20筹备及应对冠病疫情资助工作高级独立咨询小组的联合主席。