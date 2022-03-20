全球宽柔校友会为骤逝国大教授李裕火 设纪念教育基金

（早报讯）不幸骤逝的国大教授李裕火是马来西亚宽柔中学校友，全球宽柔校友会文教基金设立“纪念李裕火教育基金”，缅怀他永久是宽柔好儿子，最棒的逆风天使。

《新明日报》昨天（3月19日）报道，生前在国大工业系统工程与管理学院授课的李裕火教授（53岁），周四（17日）上午跑步返家洗澡后突晕倒，送院途中在下午1时不治。

李裕火和妻子育有一对子女，女儿李涵（21岁）昨天受访指父亲常运动，平时健康没问题，突然过世让家人也难以接受。李裕火的死因是冠状动脉疾病（coronary artery disease）。

全球宽柔校友会周四晚在面簿发贴文追悼李裕火，并分享他去年8月为宽柔主讲的线上讲座视频。

“12年的宽柔教育对裕火影响至深，他一直深深感恩；完成了台湾国立大学及美国哈佛大学教育后，定居新加坡，任职新加坡国立大学；裕火对家人、母校、社区，学生、教会组织活动，他都无私贡献出自己的力量，宽柔中学新加坡校友会成立的时候，他加入大队成为理事，分担责任。”

贴文指出，裕火离世令人惋惜，让大家接受不了，然而他的热情、开朗、正能量的逆风勇气，不会就此停在他53岁这一年。

宽柔中学新加坡校友会理事们议决发起，在全球宽柔校友会文教基金“NEXT STEP大专升学贷学金”底下设立“纪念李裕火教育基金”，以裕火的名义帮助学弟妹们升学。