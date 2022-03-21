（早报讯）美国上周宣布加息，对银行股权重超过四成的海峡时报指数带来利好影响，新加坡股市本周预料将继续上行，但分析师认为俄乌冲突和中国新一轮疫情将继续影响市场情绪。

海指上周五（3月18日）闭市报3330.63点，全周起80.97点或2.5％。

华尔街股市上周五继续收高，纳斯达克指数起2.05%，标普500指数起1.17%，道琼斯工商指数起0.80%。

今天（21日）值得关注的股票如下：

*丰树商业信托（MCT）与丰树北亚商业信托（MNACT）今早宣布，双方已同意修订信托计划，给予MNACT单位持有人选择权，以获得1.1949元的现金。

MCT将以每单位2.0039元的价格发售优先单位，以筹集资金最多22亿元来资助增加的现金需求。

MCL和MNACT的保荐商丰树产业（Mapletree Investments）已承诺以每个MCT单位2.0039元的价格认购最高达22亿元的优先单位。

根据两只信托去年底宣布合并时提议的安排，每持一个丰树北亚商业信托单位，可选择得到0.5963个新的丰树商业信托单位，或0.5009个单位加0.1912元现金，相当于1.1949元。

*ESR-REIT今早要求暂停交易，等待ESR-REIT和购亚腾乐歌物流信托（ARA LOGOS Logistics Trust，简称ALOG）今天的特别股东大会和协议安排会议的表决结果。

两项供单位持有人投票表决的决议分别是批准合并，以及批准以每单位0.4924元的发行价，向ALOG单位持有人发出新的ESR-REIT单位，作为合并的部分价格。

*大道工业（Broadway Industrial Group）今早表示，配合中国深圳当地政府的最新指示，该公司在深圳的工厂已于本月19日恢复约85%的业务，并预计于今天全面恢复。

*大信商用信托（Dasin Retail Trust）昨天（20日）宣布与芜湖远澈毕方投资中心签署备忘录，探讨可能脱售位于中山的两个商场给对方。

芜湖远澈毕方投资中心由中联基金和远洋资本的子公司联合管理，而远洋资本是大信商用信托的主要信托持有人，通过耀途资本持有信托约6.3%。

*亚太策略投资（Asia-Pacific Strategic Investments）上周五宣布与Catapult Ventures签署非约束性纲要协议（Heads of Agreement），将以1亿6170万美元（2亿1930万新元）全面收购对方的MoneySmart业务，一旦交易完成将促成反向收购。MoneySmart是区域个人财务平台，通过提供比较金融产品的服务，帮助客户做出财务决定。

*新科工程（ST Engineering）上周五宣布，已完成收购美国智能交通业者TransCore Partners和TLP Holdings（合称TransCore）的所有权益。

新科工程总裁兼首席执行长钟思峰在文告中说，美国是集团的主要市场之一，像TransCore这样的市场领导业者加入，将大幅度帮助集团拓展北美的业务、工作队伍和技能。

这个收购项目预计从第一年起取得正数现金流，并在第二年起给集团带来收益增值。