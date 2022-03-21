美国期指下挫和投资者套利 本地股市周一早盘高开后回软

（早报讯）尽管美国加息消息给新加坡海峡时报指数带来利好影响，但因为美国期指下挫和投资者套利，本地股市今早高开后回软。

截至今天（3月21日）中午12时，海指微涨4.7点或0.14%，报3335.33点，盘中最高点是3353.19点，最低点是3330.39点。

成分股方面，领涨的是牛奶国际控股（Dairy Farm International）和凯德综合商业信托（Capitaland Integrated Commercial Trust），前者起4.18%，报2.49美元，后者起0.91%至2.21元。

领跌的是胜科工业（Sembcorp Industries）和丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust），前者跌1.46%至2.61元，后者跌1.09%至1.81元。

辉立证券研究部高级投资分析师蔡栋梁接受《联合早报》访问时说，本地股市早盘与其他亚洲股市一样，追随美国股市上周五的涨势。

不过，由于美国期货指数今早下滑，加上投资者套利，本地股市还是回落。

DailyFX策略师杨燕今早发表报告说，在商品价格稳定的情况下，投资者摆脱了俄乌紧张局势的影响，纳斯达克指数上周五（3月18日）延续了四天的涨势。

标普500指数的大部分板块收盘上涨，而科技板块表现优于大盘。美国联邦储备局在上周的会议上对货币政策进行了更清晰的表述，投资者经过数周的抛售之后，可能已趁低重返市场。

杨燕预料，在本周各国的数据发布时间表相对平静的情况，可能会出现更多投资者不畏风险而推动股价的情况发生。

在中国，新的冠病确诊病例从上周五的2228起下降到周六的1737起。其中，仅吉林省就有1191起。

杨燕指出，新病例的减少反映中国采取迅速而严格的措施控制病毒的快速传播，包括封城和大规模测试。这将有助于在中国暴发自2020年以来最严重疫情的当儿，提振投资者信心。

个股消息方面，丰树商业信托（MCT）与丰树北亚商业信托（MNACT）今早宣布，双方已同意修订信托计划，给予MNACT单位持有人选择权，以获得1.1949元的现金。

MCT将以每单位2.0039元的价格发售优先单位，筹集资金最多22亿元来资助增加的现金要求。

MCL和MNACT的保荐商丰树产业（Mapletree Investments）已承诺以每个MCT单位2.0039元的价格认购最高达22亿元的优先单位。

根据两只信托去年底宣布合并时提议的安排，每持一个丰树北亚商业信托单位，可选择得到0.5963个新的丰树商业信托单位，或0.5009个单位加0.1912元现金，相当于1.1949元。

MNACT早盘上扬6.25%至1.19元，而MCT则维持在1.89元。