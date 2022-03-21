新加坡金融科技协会将推出先买后付框架

（早报讯）新加坡金融科技协会计划于下半年在本地推出“先买后付”（Buy now pay later，简称BNPL）框架，以降低消费者过度负债的风险。

新加坡金融科技协会（Singapore FinTech Association，简称SFA）今天（3月21日）发文告指出，SFA与本地先买后付业者成立的先买后付工作组（BNPL Working Group）将在本地推出先买后付框架，为提供先买后付方案的组织推出行为指南和执行机制。

SFA与Atome、Grab和hoolah先买后付业者是在新加坡金融管理局指导下成立先买后付工作组。

文告指出，先买后付工作组致力于考量来自公共和私人领域的利益相关者不同的观点和关切。决策过程应尽可能透明，并为所有消费者服务，尤其是那些处于弱势环境的消费者。

工作组将专注于为该行业营造公平与道德的环境、保护消费者利益，以及建立消费者对先买后付服务和供应商的信心。工作组也将促进创新和消费者保障。

近年来，新加坡消费者使用的先买后付方案有所增加，商家也更广泛地采用方案。Ablr、Fave、Latitude Pay、Pace、Rely、Split和Zip等业者已参与先买后付工作组。

这些业者改善了未充分享有银行服务（underbanked）和得不到充分服务（underserved）社群的金融包容性，以及为民众实现贷款民主化（democratisation of credit）。

工作组也呼吁其他提供先买后付服务或计划推出该服务的组织，从即日起到4月8日加入工作组。