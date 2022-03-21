推出可持续发展蓝图 本地酒店业争取2050年实现净零排放

（早报讯）我国酒店业者设立目标，通过采用节能节水的方案、提高回收和循环污水与垃圾的能力，以及采购可持续的酒店用品等措施，力求最迟于2025年让六成的酒店客房获得国际认可的可持续发展认证，并在2050年实现净零排放。

这是新加坡旅游局与新加坡酒店协会今天（3月21日）推出的酒店业可持续发展蓝图（Hotel Sustainability Roadmap）中的两个目标。我国相信是全球首个为酒店业推出类似可持续发展蓝图的国家。

新加坡酒店协会指出，本地目前只有少过10%的酒店客房获得国际认可的可持续发展认证。因此，酒店业可持续发展蓝图中的其中一个目标就是在2025年之前让60%的酒店客房获得国际认可的酒店可持续发展认证，如全球可持续旅游业理事会（GSTC）认证。

酒店业可持续发展蓝图的另一个目标是让酒店从明年开始追踪碳排放量，并在2030年之前减少排放，并在2050年之前实现净零排放。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉出席今早举行的酒店业可持续发展会议与市集（Hotel Sustainability Conference and Marketplace），他在致辞时指出，酒店业可持续发展蓝图勾勒出的酒店业可持续发展的愿景，目标是协助酒店业者把可持续发展作为业务中不可或缺的一部分，并让可持续发展的努力成为竞争优势。

陈圣辉说，一个绿色酒店可以是使用可持续材料建造、采用智能自动化解决方案以优化资源，也能鼓励顾客成为有环保意识的游客。“这并不是不切实际的梦想。这可以是新加坡所有酒店都能创造的现实。”

为了协助酒店业者迈向可持续发展，酒店业可持续发展蓝图中也列出了一系列的措施，例如通过旅游科技转型创意平台（Tourism Technology Transformation Cube，简称Tcube）下的新加坡旅游局的新加坡旅游创新工坊（Singapore Tourism Accelerator），让酒店与创新技术商家合作开发与可持续发展相关的试点项目。

陈圣辉说，可持续发展不一定意味着业者须要注入大量资金。“你可以从小事做起，在节能灯泡上做小数额的投资、定期维修制冷机系统，或改用补充装（refillable）浴用品，这些都可对企业和环境产生持久的影响。”