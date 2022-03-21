保险经纪运动胸闷 冲医院捡回命

保险经纪在家骑固定式脚踏车，不到10分钟就感觉胸口发闷、头晕眼花，立即冲去医院，捡回一命。

曾在鬼门关走一圈的朱国洪（56岁，保险经纪）分享了自身经历，希望借此提醒他人，突然感到不适时，必须第一时间就医。

朱国洪受访时说，2020年11月的时候，他当时在家中骑固定式脚踏车，调到最高档后骑不到10分钟，就已满头大汗，感觉不舒服。根据他描述，当时感觉胸口闷、下颚发麻、头晕眼花、呼吸也困难、脸色苍白。

“我还以为自己中风，妻子让我喝水躺下休息，但我感觉自己快要死了，马上拿了身份证，冲下楼搭德士到医院。”

所幸朱国洪果断，到医院急诊部服药后，做了心电图检查（ECG），几小时后才缓了过来。“医生还夸我反应够快，没有错过急救时间，否则再迟一些，很有可能就会丢命。”

他指出，当时住院四天，后来到国家心脏中心做深入检查，才发现其中一条血管阻塞了95％，并在去年2月动了手术。

朱国洪原本就有固定运动的习惯，之前常去爬山、徒步、骑脚车、跑步等等。事发后，他动了心脏手术，目前已能够恢复基本的运动，甚至慢跑到中速跑步都可以，但他仍心有余悸。

“手术过去一年了，现在回想起来，后背还是会一阵发凉，现在只敢做些简单运动和徒步。”

朱国洪说，他身边也有年龄相仿的朋友发生过类似情况，本来还要等妻子回家，但最后还是在第一时间到医院，也才没事。

“尤其是平时都有在运动，感觉蛮健康的人，突然间一感到不舒服，很大可能就是身体出现问题，不要拖延时间，一定要马上去看医生。”