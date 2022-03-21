义顺撞人野猪捉到了 已人道毁灭

（早报讯）撞上三人后落跑的野猪昨天（3月20日）在义顺公园被捕获，并已被人道毁灭。

义顺公园在野猪被捕获后，也重新对外开放。

国家公园局回复《联合早报》询问时说，公园局人员昨天成功在义顺公园抓获肇事野猪，并且为了公众的安全，已将野猪人道毁灭。义顺公园已重新开放，公园局人员正移除围板。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授今天（21日）在面簿上发布贴文透露野猪被捕获的消息。费绍尔也是义顺集选区议员，他感谢居民对于关闭公园的谅解，也对市镇理事会和公园局为保障居民安全所付出的努力表示感激。

他最后也在文中透露，之前被野猪撞伤的居民康复情况良好。

本月9日傍晚，一只野猪闯入义顺环路第846座组屋附近的卡迪中心广场，将一名女子撞晕后，又冲向附近组屋底层，撞伤另外两人。（档案照）

本月9日傍晚6时左右，一只野猪闯入义顺环路第846座组屋附近的卡迪中心广场，将一名女子撞晕后，又冲向附近组屋底层，撞伤另外两人。野猪撞伤三人后，有公众见到它逃入义顺公园的丛林，当局因此封锁公园展开搜捕。