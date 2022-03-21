义顺撞人野猪捉到了 已人道毁灭

（早报讯）撞上三人后落跑的野猪昨天（3月20日）在义顺公园被捕获，并已被人道毁灭。
义顺公园在野猪被捕获后，也重新对外开放。
国家公园局回复《联合早报》询问时说，公园局人员昨天成功在义顺公园抓获肇事野猪，并且为了公众的安全，已将野猪人道毁灭。义顺公园已重新开放，公园局人员正移除围板。
内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授今天（21日）在面簿上发布贴文透露野猪被捕获的消息。费绍尔也是义顺集选区议员，他感谢居民对于关闭公园的谅解，也对市镇理事会和公园局为保障居民安全所付出的努力表示感激。
他最后也在文中透露，之前被野猪撞伤的居民康复情况良好。
本月9日傍晚6时左右，一只野猪闯入义顺环路第846座组屋附近的卡迪中心广场，将一名女子撞晕后，又冲向附近组屋底层，撞伤另外两人。野猪撞伤三人后，有公众见到它逃入义顺公园的丛林，当局因此封锁公园展开搜捕。
I am happy to update that Yishun Park has been reopened and residents are able to visit the park again. NParks officers...Posted by Assoc Prof Muhammad Faishal Ibrahim on Sunday, March 20, 2022