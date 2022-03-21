被指卷款逃 律师王赐安将面对纪律处分

（早报讯）被指卷走客户3315万余元款项潜逃至马来西亚，律师事务所前管理合伙人王赐安被引渡回国后，除了面对刑事罪名，他也被客户投诉违反专业操守，将面对纪律处分。

律师公会针对投诉召开纪律审裁庭，目前被还押的律师王赐安（44岁）在去年12月3日通过视讯，承认七项违反律师专业法令的指控。

七项指控包括他未能按照客户的指示行事、做出误导性陈述、发出不能兑现的支票、没有让客户合理地了解情况、未经授权从客户的户头转账、没有对受托管的资金负责及没有记账。

审裁庭今年2月裁定王赐安的专业行为严重失当，须接受制裁。律师公会之后将把案件移交给三司特别庭审理，由后者决定王赐安的处分。

根据纪律审裁庭日前发出的判词，精密工程公司艾来得科技（Allied Technologies）在2017年10月与JLC Advisors律师事务所（简称“JLC”）签署托管协议，由后者代为保管一笔巨额款项。

王赐安当时是JLC的管理合伙人，他代表事务所签署这份协议。协议规定，只有在艾来得科技发出通知，以及有至少两个授权签署人的签名下，或者在一些特殊的情况下（例如JLC退出托管人身份或法庭下达指令），JLC才能发放里头的款项。

艾来得科技后来在2019年3月至5月之间，六次追讨3315万多元余额，实际上这笔钱早已被提走，王赐安却误导艾来得科技以为JLC会发放这笔钱，甚至发出无法兑现的支票。王赐安也在事发前至少15次发出虚假的通知，让艾来得科技误以为户头内还保有3315万多元。

王赐安称，他当时按照艾来得科技执行董事刘诗任（译音）的指示，将部分款项转给一名股东、艾来得科技的子公司Asia Box Office，以及刘诗任名下的公司。

事发后，王赐安失联约14天，后来在2019年5月30日于马国落网，隔月1日被引渡回国面控，且不准保释。

他目前面对至少76项控状，包括欺骗、伪造文书，以及严重失信等罪名。案展5月12日进行审前会议。