六年偷拍逾400名女子 南大前研究员判监

（早报讯）南洋理工大学前研究员六年内偷拍超过2200张裙底照，逾400名女子受害，干案地点包括校园各处和全岛多个地点。

南大答复《联合早报》询问时表示，校方对骚扰、偷窥和性不当相关的行为持零容忍态度，被告已于去年4月22日被革职。

来自中国的郭智宏（译音，30岁）面对10项控状，包括偷拍、抵触影片法令和侮辱女性尊严的罪名。他昨天（3月20日）承认其中三项，余项交由法官下判时一并考虑后，被判坐牢10个月又五周。

根据案情，被告案发时是南大的研究员，他于去年4月11日晚上8时许，在伟乐坊（Wheelock Place）的手扶梯上紧贴一名25岁女子后方。

一对情侣觉得被告形迹可疑，上前质问他，并要求查看他的手机。

被告当时否认偷拍，也一直摆弄手机，似乎想要重置手机，但及时被情侣制止。

被告后来只好打开手机，但他刻意调低手机荧幕亮度，并出示另一个相簿让他们查看。

不过，他们无法看清被告的手机，被告后来以各种理由企图阻挠他们查看手机，包括声称手机电量不足，以及手机内存有私人文件等。

被告随后尝试开溜，但被众人及时拦下，其中一人也赶紧通报保安和报警。

警方到场后，从被告手机搜出多张女子的裙底照。被告坦承自己数周前开始犯案，但调查显示被告早在2015年就开始偷拍女子裙底照。

他只要看到穿着裙子、短裤或瑜伽裤的女子，他就会用手机偷拍她们的背影和裙底照。

调查也显示，被告从2015至去年之间，在全岛多个地铁站、商场和南大校园偷拍，前后偷拍超过2200张女子裙底照，受害女子有400多名。

不仅如此，警方后来也搜出被告藏有1218段猥亵视频，以及19张性爱照和视频。

被告没有律师代表，他求情时表示他只用手机偷拍照片，并没有使用针孔摄像机或拍摄视频，也没有意识到自己的行为让这么多女子受害。

他也表示，他已三年没有回家，将近一年没有工作，他这期间基本上没出门，已自我反省决定不会重犯，恳请法官轻判。

法官下判时同意控方立场，并指出被告干案时间长且受害者多，显然是偷拍惯犯，须严惩以儆效尤。