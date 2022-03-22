（早报讯）在银行股带动下，新加坡海峡时报指数昨天上扬0.75％或24.88点，闭市报3355.51点。

随着美国联邦储备主席鲍威尔发表有关通货膨胀过高的言论，华尔街隔夜股市打破连日来的涨势，道琼斯工商指数跌0.58%，纳斯达克指数跌0.40%，标普500指数微跌0.04%。

今天（3月22日）值得关注的股票如下：

*莎莲科技（Sarine Technologies）今早宣布，国际钻石经纪公司Bonas集团将采用莎莲科技钻石之旅（Diamond Journey）的可追溯性计划，并将提供有注册地理来源的宝石。

Bonas集团成立于140年前，是世界上最古老的家族式钻石经纪和咨询公司。在过去的十年里，博纳斯已经成为全球最大的独立钻石和宝石招标和拍卖行。

*传慎控股（Tuan Sing）今早宣布将与三菱地产（Mitsubishi Estate）在印度尼西亚Karawang携手开发一个国际豪华商场。Karawang是一个连接印尼首都雅加达和第三大城市万隆的快速增长的经济枢纽。

商场称为The Grand Outlet-东雅加达，初期阶段将以总共9000万元建造，工程定于今年第二季展开，预计明年第四季竣工。

*联实全球商业房地产投资信托（Lendlease Global Commercial REIT）今天要求暂停交易。

*三泰集团（Tritech）今天要求暂停交易。

*挪迪克集团（Nordic Group）昨天深夜宣布最近签订了几份合约，总值约为1亿5160万元。这些合同来自新加坡、马来西亚、中国和中东的新客户和回头客，包括跨国公司和海事、岸外石油和天然气、石化、半导体、基础设施以及其他领域的公司。

*ESR房地产投资信托（ESR-REIT）和亚腾乐歌物流信托（ARA Logos Logistics Trust，简称ALOG）今早要求恢复交易。ESR-REIT并购ALOG的献议，昨天获得两方单位持有者批准。

ALOG的单位持有者昨天下午在特别股东大会以94.75％的支持票通过议案，随后在协议安排会议获得62.9％单位持有者支持，他们共持有92.46％的单位，并购案因此获得通过。

在ESR-REIT昨早举行的特大上，单位持有者则是以超过98％的高票通过该并购计划。

*吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）昨日闭市后披露，已针对租户DXC Technology Services Singapore就它在实龙岗北数据中心提供的托管服务部分拖欠付款，向租户展开法律诉讼。这笔争议的金额约1480万元。DXC对付款责任提出异议。信托管理人表示诉讼不会对信托整体财务表现带来实质影响。信托收报2.28元，涨0.89％。

*星和（StarHub）宣布完成收购网络服务商MyRepublic旗下MyRepublic Broadband的50.1％股权。该股收报1.26元，跌0.79％。

*立合斯顿（Riverstone）昨日闭市后披露，集团以逾1756万令吉（570万新元）收购位于马来西亚太平、属租赁地契的六幅工业用地，总土地面积约18.33英亩（约7.41公顷），作为支持扩大手套制造产能和集团运营。这项收购预料不会对集团截至12月底本财年的合并净有形资产和每股收益带来实质影响。该股收报0.995元，跌5.24％。

*口福集团（Koufu）的收购者已完成强制收购该集团股票，之后会适时公布除牌日期。

收购者为集团大股东庞琳和妻子黄云婷，他们通过投资控股公司Dominus Capital去年12月底提出收购献议，出价每股现金0.77元把公司私有化。

*达阔水技术（Darco Water Technologies）披露，董事会决定不继续投资拟作为高邑污水处理项目替代方案的水处理资产，因为不符合公司的利益。这些投资计划和高邑污水处理项目都是由前任非执行副主席王志提出。一旦发出有关投资计划的拒绝通知，集团会向王志索偿200万元。该股收报0.13元，无起落。