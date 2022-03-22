产业转型蓝图取得成果 我国生产力年增长率过去三年达3.9%

文 /
周文龙

发布 / 2022年3月22日 10:23 AM

更新 / 2022年3月22日 6:29 PM

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰在首届新加坡商务峰会发表主旨演讲时，公布产业转型蓝图推出前后所取得的积极成果，并指出我国生产力表现正朝着正确方向迈进。（新加坡商务峰会）
副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰在首届新加坡商务峰会发表主旨演讲时，公布产业转型蓝图推出前后所取得的积极成果，并指出我国生产力表现正朝着正确方向迈进。（新加坡商务峰会）

字体大小:

（早报讯）政府为提升各行业生产力和员工技能而推出的产业转型蓝图（ITM），至今取得良好成果。

在2016年推出产业转型蓝图的前三年，我国整体劳动力生产力年增长率为2.3％，已较许多先进经济体来得高。从2016年至2019年产业转型推出后的三年期间，生产力年增长率上扬至2.7％。

在过去三年，即便面对冠病疫情冲击，生产力继续上扬，从2019年至2021年期间，生产力年增长率提高至3.9％。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰今早（3月22日）在首届新加坡商务峰会（Singapore Apex Business Summit，简称SABS）发表主旨演讲时，公布产业转型蓝图推出前后所取得的积极成果，并指出我国生产力表现正朝着正确方向迈进。

然而，在后疫情时代，全球经济运转更快，全球经济冲击和颠覆干扰将成为常规现象。因此，我国需要建立一个更具韧性、紧密相连的网络生态系统。

王瑞杰说：“随着我们走出最严重危机时刻，我们需要进一步加强产业转型蓝图。因此，我们正努力展开举措——从投资在新能力和提升技能，让供应链更多元化，到加强贸易连接等。”

四关键属性至关重要

除了提升技能和建立新能力外，王瑞杰表示，要加强网络生态系统的韧性，四个关键属性将是至关重要。它们即开放性、创新性、可持续性和信任。

他说：“这四个属性让我们应对更趋复杂和动荡的世界，让我们建立更具韧性的经济。作为一个商业社群，我们必须共同积极拥抱这些属性。”

新加坡商务峰会是由新加坡工商联合总会（SBF）与MP Singapore公司联办。这个为期四天的全日活动，包括展览、主题演讲、小组讨论和交流会，提供对商业趋势和全球机遇的深刻见解。预计有来自57个国家和经济体的3000多名商业领袖和高级政府官员，以及1600多家公司与组织，将通过亲临现场或在线方式，参与这个高级别的国际商业峰会。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容