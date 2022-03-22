产业转型蓝图取得成果 我国生产力年增长率过去三年达3.9%

（早报讯）政府为提升各行业生产力和员工技能而推出的产业转型蓝图（ITM），至今取得良好成果。

在2016年推出产业转型蓝图的前三年，我国整体劳动力生产力年增长率为2.3％，已较许多先进经济体来得高。从2016年至2019年产业转型推出后的三年期间，生产力年增长率上扬至2.7％。

在过去三年，即便面对冠病疫情冲击，生产力继续上扬，从2019年至2021年期间，生产力年增长率提高至3.9％。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰今早（3月22日）在首届新加坡商务峰会（Singapore Apex Business Summit，简称SABS）发表主旨演讲时，公布产业转型蓝图推出前后所取得的积极成果，并指出我国生产力表现正朝着正确方向迈进。

然而，在后疫情时代，全球经济运转更快，全球经济冲击和颠覆干扰将成为常规现象。因此，我国需要建立一个更具韧性、紧密相连的网络生态系统。

王瑞杰说：“随着我们走出最严重危机时刻，我们需要进一步加强产业转型蓝图。因此，我们正努力展开举措——从投资在新能力和提升技能，让供应链更多元化，到加强贸易连接等。”

四关键属性至关重要

除了提升技能和建立新能力外，王瑞杰表示，要加强网络生态系统的韧性，四个关键属性将是至关重要。它们即开放性、创新性、可持续性和信任。

他说：“这四个属性让我们应对更趋复杂和动荡的世界，让我们建立更具韧性的经济。作为一个商业社群，我们必须共同积极拥抱这些属性。”

新加坡商务峰会是由新加坡工商联合总会（SBF）与MP Singapore公司联办。这个为期四天的全日活动，包括展览、主题演讲、小组讨论和交流会，提供对商业趋势和全球机遇的深刻见解。预计有来自57个国家和经济体的3000多名商业领袖和高级政府官员，以及1600多家公司与组织，将通过亲临现场或在线方式，参与这个高级别的国际商业峰会。