8亿4000万元加薪补贴 本月底前发放给近10万雇主

（早报讯）将近10万名雇主最迟会在本月底，获得8亿4000万元的加薪补贴。这也是加薪补贴计划最后一次发放的补贴。

加薪补贴计划（Wage Credit Scheme）在2021年财政预算案再度获延长一年，协助企业壮大本地员工队伍，以更好地应对疫情。

政府在2020年和2021年冠病疫情期间发放的加薪补贴，总额已超过20亿元。

财政部和国内税务局今早（3月22日）发表联合文告说，政府通过本月即将发放的补贴，资助超过78万名月薪少于5000元的本地员工从2019年至2021年的加薪，补贴率为15%。此举让超过9万9000名雇主受惠。

合格雇主不必申请就能收到补贴，并且在本月底之前收到补贴款的通知。相关补贴将直接存入公司的注册银行户头。

有任何补贴申诉的雇主，可在今年6月30日的期限前向税务局提出，当局将个别考虑。

欲查询详情者可上税务局网站、拨打热线电话1800-3524727，或电邮至wcs@iras.gov.sg。

加薪补贴计划于2013年推出，旨在鼓励企业转型，与员工分享提高生产力的果实。原本为期三年的计划，延长至2020年。

去年的财政预算中，加薪补贴计划延长多一年。本月发放的补贴将是最后一次。