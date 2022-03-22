【能源转型2050报告】2030年代中期预计建造本地首座氢气进口接收站

（早报讯）到了2050年，氢气可能成为新加坡主要的能源供应来源，而我国的能源供应组合也可能包括地热能和核能。

能源2050委员会在今天（3月22日）发表的《迈向能源转型2050》（Charting The Energy Transition To 2050）报告中指出，进口氢气（hydrogen）的预期成本将取决于驱动电解过程的可再生能源以及运输成本。由于太阳能和风力发电成本近年已下降，绿色氢气在未来15至20年可能更具成本竞争力。

随着未来氢气发电成本显著下降，加上全球氢气供应链的形成，新加坡预计会在2030年代中期建造第一座氢气进口接收站，进口少量氢气来发电。到了2040年，本地第一座大型氢气进口接收站将在裕廊岛启用，可满足我国超过一半的电力需求。

此外，在能源2050委员会的设想中，地热能（geothermal energy）在2020年代中期也证实可成为新加坡一个重要的能源来源。有了新一代的地热能技术，本地第一座地热能试验厂预计将在2030年投入运作。到了2050年，我国预计会有五个地热能发电厂。

不排除以核能发电

长远来看，当其他低碳替代能源在技术上更成熟，在经济上更可行时，也可纳入我国的能源供应组合，包括生物甲烷（biometha ne）以及更安全的新核能技术。预计到了2040年代，新加坡已评估核能的可行性，并开始在国内采用核能发电。

能源2050委员会主席、尤索夫伊萨东南亚研究院院长兼总裁蔡承国答复《联合早报》询问时说，核能技术的部署、监管和运作须要具备专业知识，而新加坡没有这方面的经验。委员会建议，除了积极留意核能技术的发展，我国也应提前建立能力，做好采用核能技术的准备。

另外，能源2050委员会在研究本地电力需求、供应技术和电网发展的趋势后，把研究结果归纳成三个可能影响我国能源领域变化的预设趋势。

第一，未来数十年的电力需求将持续上升，主要是因经济增长、数码化以及交通等领域的电气化（electrification）所致。尽管新加坡在节能方面作出努力，其他领域的高度数码化和去碳化将不可避免地推高电力需求。我国能源领域必须过渡到低碳能源，才能可持续地应对电力需求增长。

第二，研发进展和规模经济效益，将促使太阳能和电池能源储存系统的成本降低。由于太阳能和风力有间歇性供应的问题，必须辅以能源储存系统。对这类辅助技术的需求，将进一步推动研发进展和规模经济效益，从而降低成本。

第三，太阳能、能源储存系统和电动车等分布式能源，将遍布我国的能源系统，并影响电网的设计和管理方式。太阳能和能源储存系统的成本将持续下降，而随着我国计划在2040年之前淘汰化石燃料驱动的车辆，电动车将更加普遍。电网的设计和管理方式必须改变，才能在大量的分布式能源来源之间平衡电力供需。

根据上述三个趋势，能源2050委员会也在报告中预测新加坡在2050年实现净零排放时，可能出现的三种能源供应分布情况：