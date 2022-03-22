【能源转型2050报告】氢气和进口电可成为主要能源 我国能源领域2050年达净零碳排放

（早报讯）新加坡将在未来约30年推动能源领域转型，能源2050委员会认为，凭借科技发展，我国的能源领域应最迟能在2050年做到净零碳排放，同时维持可靠且可负担的电力供应。要实现这个目标就须加强整个电力领域价值链的去碳化。

由能源市场管理局委任的能源2050委员会（Energy 2050 Committee）今天（3月22日）发表报告，建议通过九大策略推动能源转型。

这包括增加电力进口、发展氢发电、扩大太阳能使用和增加能源储存系统来解决太阳能间歇性供应问题、以碳信用抵消难以排除的碳排放，以及改变消费者用电习惯等。

委员会前年成立，由尤索夫伊萨东南亚研究院院长兼总裁蔡承国领导，协助探讨我国能源系统长远的发展方向。

在这份名为《迈向能源转型2050》（Charting The Energy Transition To 2050）的报告中，委员会指出，虽然新加坡已宣布会扩大太阳能使用、发展区域电网，及加强再生能源和新兴低碳替代方案的研究，但是伴随新科技出现，我国还须制定具体策略，加速整个能源领域价值链脱碳。

“转型的过程中必定会有所取舍，利益相关者须集体行动。由于目前的碳定价过低，消费者和企业得做好准备支付更高昂电价。政府则须选择性地给予援助，确保各方能共同前进。”

能源成本上涨在所难免

委员会也强调，转型对新加坡这样人口稠密和替代能源匮乏的小国来说，尤其具挑战性。我国必须在过渡期间谨慎权衡得失，成本上涨在所难免，但若要使能源系统更加可持续和可靠，这是不可避免的。

能源局在文告中说，新加坡立下目标要提前在本世纪中叶达成净零碳排放目标，加上能源领域的碳排放量占我国总排放量近四成，这份报告来得及时且意义重大。

未来30年的转型之路还不明朗，我国最终能以哪一种替代能源取代天然气发电，取决于低碳能源科技的发展速度、能源领域数码科技的发展步伐，以及各国是否可以在能源和碳交易上密切合作。

因此在现阶段，委员会无法确切拟定一个长期策略，只能根据这三个不确定因素做出调整，预测我国完成能源转型后可能出现的三种不同情况。

报告说，显而易见的是，根据这三种情况，进口电力、氢气、太阳能和能源储存系统会是我国能源体系中重要的组成部分，其他新的低碳能源供应和碳交易也可能扮演关键角色。