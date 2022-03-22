本地股市周二早盘微跌0.17%

（早报讯）美国联邦储备局主席鲍威尔发表可能加大加息增幅以应对通胀的言论，华尔街隔夜股市打断连日来的涨势，本地股市早盘也陷入横摆状态。

截至周二（3月22日）中午12时，新加坡海峡时报微跌5.57点或0.17%，报3349.94点，盘中最高点是3365.60点，最低点3343.42点。

海指成分股方面，14只上扬，11只下跌。领涨的是扬子江船业（Yangzijiang）和怡和合发（Jardine C&C），前者起2.17%，报1.41元，后者起1.79%至23.92元。

领跌的是怡和控股（JMH）和凯德综合商业信托（Capitaland Integrated Commercial Trust），前者跌1.19%至54.75美元，后者跌0.9%至2.21元。

华尔街隔夜股市小幅回落，结束了连续四天的上涨，也影响了本地投资者情绪。美国联邦储备局主席鲍威尔周一（21日）表示，如有必要，联储局准备在下次会议将利率上调50个基点，顿时影响了市场情绪。

芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具显示，在5月份会议加息50个基点的可能性，已从一天前的43.9%上升至63.9%。

DailyFX策略师杨燕今早发表报告说：“这表明，联储局愿意采取更加激进的手段收紧货币政策，以应对由乌克兰战争和趋紧的市场环境所导致的通胀。”

她认为，市场情绪受到滞涨前景的拖累，滞涨是经济增长缓慢和高通胀带来的不良后果。

最近几周，原油、天然气、谷物和金属价格均大幅上涨，增加了全球通胀压力。这可能抑制消费者开销，工资压力和原材料价格上扬也将挤压企业的盈利率。

杨燕提醒，美国10年期国债收益率飙升14个基点，至2.295%，创下2019年5月以来的最高水平。值得注意的是，部分收益曲线即三年与10年以及20年与30年出现略为倒挂的情况，这通常被视为经济放缓甚至衰退的早期迹象。

星展银行利率策略师廖裕铭和星展集团货币策略师黄鲳诚在报告指出，鲍威尔的评论表明，另一个转向鹰派的言论已经发生，上调50个基点的可能性提高了。

他们指出，鉴于通胀数据，联储局可能希望尽可能快地转向中性。

“我们注意到，财政状态将是关键。随着市场对俄乌冲突的关注程度降低，以及或许已习惯了联储局的鹰派言论，金融状态将持续改善。我们将此视为市场有能力应对更积极加息步伐的一个信号。”