偷钱获雇主原谅 女佣竟不悔改越偷越多

（早报讯）女佣手脚不干净被八旬老雇主发现，对方选择原谅还拒绝接受赔偿，女佣却“恩将仇报”，趁雇主洗澡时一次又一次地偷钱，最后落得锒铛入狱。

来自印度尼西亚的古达伊芭（41岁）昨日（3月21日）承认一项偷窃罪，被判坐牢三个月两周。

被告自2014年起便到85岁老雇主位于后港的住家工作，主要负责照料她的日常及处理家务。

2020年初，被告开始偷雇主的钱，数额较小，但于同年6月被老雇主发现。

当时，老雇主不接受被告的赔偿并原谅她，让她继续留下来工作。被告当时也答应不会再偷。

2021年7月，被告称在印尼的家人面对经济困难，频频向她要钱，因此又萌生偷窃的念头。

被告知道老雇主将贵重的物品都锁在房内的衣橱抽屉中，也知道她把钥匙藏在钱包内。

被告趁老雇主在洗澡时，偷偷取出抽屉钥匙，打开抽屉后，从她装有4000元现金的文件夹中抽出1000元，再把文件夹放回，将抽屉上锁，放回钥匙。

2021年7月1日至10月23日之间，被告四次以上述的手法偷钱，每次偷走1000元，事后都将钱汇回家。

12月12日早上7时15分，老雇主发现她锁在抽屉里的钱不见了，立即通知儿子。儿子质问被告，被告承认偷窃，他随之报警。

主控官指被告在被原谅过一次的情况下，仍背叛雇主对她的信任，至今也没有做出任何赔偿，因此建议法官判她坐牢三到四个月。

被告求情时说，已经四年没有回家了，希望法官轻判，让她早日能回家和家人团聚。