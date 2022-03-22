老板客户两头骗 女子判监三个月

（早报讯）老板和客户两头骗，女销售经理答应帮客户租借场地，暗地里却要客户把9500元转进自己的户头，仅把部分款项上报给老板。她后来又称客户要求退款，骗老板把2900元转给自己。老板最终揭发她的行径，报警抓人。

私吞客户和老板财物的郑玉梅（译音，34岁）今天（3月22日）承认两项欺骗控状后，被判坐牢三个月。

被告案发时在一家公司担任女销售经理，主要负责与商场和客户接洽租借场地办活动事宜。

根据案情，来自一间保险公司的部门总监在2020年2月25日找上被告，表示有意从同年3月23日至29日，在碧山第8站（Junction 8）租借场地办活动。

被告答应帮忙处理相关事宜，指示对方将9500元场地租借费转到一个指定的银行户头。

实际上，该银行户头是被告的，她后来把其中的4300元转到公司户头，作为客户租借场地的费用，并将剩余的钱私吞。

由于冠病疫情的关系，活动仅办一天就被取消，客户于是询问被告能否退款。

被告就退款一事请示老板，老板于4月20日同意退回2900元给客户。被告当时把自己的银行户头资料交给老板，谎称是客户的户头，老板于是在不知情的情况下把2900元转给被告。被告后来把这笔钱用在个人开销上。

三个月后，老板发现了被告的罪行，报警捉人。

庭上揭露，被告事后已做出全额赔偿。

控方表示，被告因贪图钱财而故意欺骗客户和老板，加上她在2018年曾因犯下欺骗罪名而入狱，吁请法官严惩。