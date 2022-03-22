亚股周二涨跌不一 本地股市结束五连涨

（早报讯）美国可能加速升息和欧盟可能禁止进口俄罗斯原油的消息，促使市场的滞胀担忧上升，亚太各地股市周二（3月22日）表现不一，新加坡股市连续五个交易日上涨后周二稍作歇息，海峡时报指数闭市报3350.17点，微跌0.16％或5.34点，主要压力来自银行股。

香港股市周二领涨，恒生指数扬升3.15％，继续受益于中国誓言支持市场的消息。上海股市涨0.19％，深圳则跌0.41％。东京股市周二劲涨1.48％，取得六天连涨，因美国加息展望和油价大涨使日元兑美元汇率下跌，日本出口商将受益。悉尼和首尔股市则上涨0.82％和0.89％。

纽约股市四天连涨后于周一回软，分析师认为，亚太市场情绪被滞胀的前景拖累，不过美国联邦储备局主席鲍威尔关于有必要时准备在下次会议上加息50个基点的话，对市场的冲击有限，股价似乎早已预期鲍威尔的鹰派讲话。

新加坡凯基证券分析师陈广治接受《联合早报》访问时指出，在联储局公开市场委员会（FOMC）会议之后，由于即将到来的不确定性较少，大盘出现缓解性反弹。昨晚鲍威尔暗示，5月份的FOMC会议可能会有50个基点的加息。今天凌晨，阿里巴巴宣布再次增加100亿美元的股票回购，这促进了对中国科技行业的积极情绪。2022年第一季的抛售活动已经对激进的加息和通货膨胀进行了定价。

至本地傍晚时分，美国三大股指期货基本回涨0.3％至0.4％，WTI和布伦特原油期货分别回跌2.16％和1.42％至每桶报109.70美元和113.98美元，欧洲和伦敦股市今天开盘至今分别涨0.54％和0.99％。

原油价格隔夜上弹了7％，因一些欧盟国家认为，欧盟应该对俄罗斯实施更严厉的制裁，包括禁止进口其石油。

路透社报道引述法国巴黎银行（BNP Paribas）亚太区股票策略师马尼希·雷乔杜里（Manishi Raychaudhuri）说：“商品价格的急剧飙升实际上产生了相对混合的影响……因为在本区域有一些著名的商品出口者，它们可能会因此受益。”

另一方面，辉立证券研究部主管周冠龙接受《联合早报》采访时表示，欧盟若禁止俄罗斯原油进口，将对全球经济产生严重影响。欧盟每天从俄罗斯进口约200万桶原油。任何削减都将导致油价飙升，有可能造成石油短缺，并扼杀全球增长，特别是在欧洲。全球增长目前已经面临利率上升的压力。

整体本地股市交易量周二减至15亿6000万股，交易总值减至13亿5000万元。全场上升股264只，下跌股180只。

海指成份股周二涨跌互见，11只股价上涨，15只下跌，4只持平。海指的压力主要来自银行股和房地产投资信托，星展集团控股（DBS）股价跌0.45％至35.04元，以9202万元交易总值位居榜首。华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）的股价今天跌0.25％和0.22％，收报12.13元和32.13元。

油气股和岸外与海事股交易活跃，占据五大活跃股，股价表现强劲。活跃股榜首为金光农业资源（Golden Agri-Resources），股价劲涨5.26％至0.30元，交易量1亿零342万股。常青石油天然气（RH PetroGas）和澳洲集团（AusGroup）位居第四和第五，股价涨3.13％和4.55％，收报0.33元和2.3分。

个股方面，吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）周二股价跌0.44％至2.27元。信托周一闭市后披露，已针对租户DXC Technology Services Singapore就它在实龙岗北数据中心提供的托管服务部分拖欠付款，向租户展开法律诉讼。这笔争议的金额约1480万元。DXC对付款责任提出异议。信托管理公司表示，诉讼不会对信托整体财务表现带来实质影响。

ESR房地产投资信托（ESR-REIT）和亚腾乐歌物流信托（ARA Logos Logistics Trust，简称ALOG）周二股价分别涨2.38％和2.42％，闭市报0.43元和0.845元。ESR-REIT并购ALOG的献议，周一已获得两方单位持有者高票批准。

达阔水技术（Darco Water Technologies）周二股价挫跌10.77％，闭市报0.116元。公司周一晚披露，董事会决定不继续投资拟作为高邑污水处理项目替代方案的水处理资产，因为不符合公司的利益。这些投资计划和高邑污水处理项目都是由前任非执行副主席王志提出。一旦发出有关投资计划的拒绝通知，集团会向王志索偿200万元。