偷拍18名顾客信用卡 夜店职员判监

（早报讯）与三名犯罪团伙串谋干案，28岁夜店职员与一名同伙偷拍18名顾客的信用卡后，让其他团伙利用这些信用卡资料充值易通卡，导致易通卡公司损失超过9万元。

被告孙伟钟今天（3月22日）承认一项抵触滥用电脑法令的控状后，被判坐牢五个月。

涉案的团伙共有四人，其中一名团伙张英汉（23岁）是被告的同事，两人在同一家夜店工作。

四人在2018年12月至2019年3月串谋干案。张英汉当时告诉被告，只要拍下顾客的信用卡资料交给团伙，就可以赚一笔佣金。

张英汉进一步解释，团伙会利用这些信用卡资料充值易通卡，之后用易通卡购买香烟，再将香烟转售套现。

被告同意入伙，他后来就趁多名顾客在夜店用信用卡消费时，把信用卡悄悄拿到厕所拍照，再把照片发给张英汉，并按指示删掉照片，避免留下证据。

他前后偷拍了10名顾客的信用卡，张英汉则另外拍下八张信用卡资料，18张信用卡资料事后都交给团伙，被告从中赚取400元佣金。

团伙之后利用这18张信用卡资料为易通卡充值9万5690元。由于这笔款项都是未经持卡者同意充值的，易通卡公司无法追回这笔钱，因而蒙受损失。

律师代为求情时表示，被告的智商只有69，他当时觉得张英汉与夜店经理关系好，才向对方靠拢，还为了拉拢对方而按指示做事，结果也只获利400元，恳请法官轻判。

不过，法官同意控方立场，并指出心理卫生学院报告显示，被告的认知能力属于中等水平，他清楚知道自己的所作所为，因此判被告坐牢五个月。

张英汉早前认罪后，被判坐牢18个月。庭上没揭露其他团伙的案件是否仍在审理中。（人名译音）