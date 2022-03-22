拖欠六员工5万4000元 建筑公司前董事坐牢

（早报讯）因拖欠六名员工近5万4000元薪水，曾经在新交所挂牌的机电与建筑承包公司天秤集团（Libra Group）前首席执行长朱振铭，今天（3月22日）被判罚款2万7000元。

朱振铭（56岁）面对六项拖欠员工薪水的控状，由于他早前已宣告破产，所以必须坐牢54天来代替罚款。

根据案情，人力部在2019年接获通报指天秤集团旗下子公司Cyber Builders私人有限公司涉嫌触犯雇佣法令，于是在6月对该公司展开调查。

调查显示，有六名外籍员工因不满公司多次拖欠薪水，在2019年7月至9月之间先后递上辞呈，但他们离职后却讨不回薪水，被拖欠的数额介于3000余元至1万5000余元不等。

主控官指出，被告在案发时是该公司的董事，却没有保障员工权益，只顾着公司利益，并至今未对前员工做出任何补偿。

代表律师替被告求情时说，被告原本生意成功，一向来也奉公守法，但建筑业近年持续低迷，尤其因为疫情大受打击，才会拖欠员工薪水。被告已经破产，无力缴付罚款和赔偿受影响员工，希望法官从轻发落。

《商业时报》日前报道，天秤集团在2019年8月停止交易，截至去年共负债5870万元，刚在上月收到新交所发出的退市通知。

原籍马国的被告在本地白手起家，2011年成功将天秤集团在新交所挂牌上市，后来更在2015年亚太企业精神奖（Asia Pacific Entrepreneurship Awards）上获颁奖项。