棕色骏马跑上马路溜达 汽车纷减速让路

（早报讯）一匹棕色骏马不知何故跑出马厩，在旧马城前的草地上奔跑，还在附近马路上溜达，车辆纷纷减速而行，避免撞伤骏马。

这起事件发生在今天（3月22日）下午，地点是位于旧马城（The Grandstand）一带。

根据网上流传的视频，相信从附近的马厩中跑出来的这匹棕色骏马，当时悠哉闲哉地沿着赛马公会路踱步，跟在它背后的车辆不得不与它保持一定距离，避免撞伤马儿。根据视频，棕色骏马在马路上溜达时，一名男子正背对着它走在人行道上，完全没有留意到后方来了一匹马，所幸马儿接近时，男子在一个凉亭处左转，与马儿岔开了方向。

旧马城（The Grandstand）的官方IG账号贴文公开了这匹骏马的动向。其中一段视频显示骏马曾在商场外的草坪上快速飞奔，过后还停在一间餐厅外东张西望。从视频推断，工作人员应该是很早就发现骏马踪迹，而且一路尾追，过程中还拍了视频。骏马相信不久就被工作人员追上，并将它牵回马厩。

据悉，这并不是本地首次发生类似事件。据媒体报道，去年8月曾有一匹灰白色马在旧马场一带出现，一度跑到附近的万达兰连路（Vanda Link）溜达。另外一起事件则发生在2020年4月，当时一匹11岁的白马受惊吓，从赛马公会路一家马球学院狂奔出马厩后穿梭在马路上，前后跑了一公里才在油站被拦下带回马球学院。

目前zaobao.sg已针对此次事件向公园局询问。