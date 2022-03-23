（早报讯）本地股市连续五个交易日上涨后昨日稍作歇息，新加坡海峡时报指数闭市报3350.17点，微跌0.16％或5.34点，主要压力来自银行股和房地产投资信托股。

美国可能加速升息和欧盟可能禁止进口俄罗斯原油的消息，昨日影响各地市场情绪，亚太各地股市因此表现不一。

华尔街隔夜股市显著回弹，纳斯达克指数起1.95%，标普500指数起1.13%，道琼斯工商指数起0.74%。

本地今天（3月23日）值得关注的股票如下：

*联实全球商业房地产投资信托（Lendlease Global Commercial REIT）今早宣布私下配售获得3.3倍的超额认购。该私下配售吸引了做多（long-only）机构投资者和房地产专业基金的强劲需求，这些基金认购了总融资收益的80%以上。

鉴于投资者反应热烈，信托也行使了额外增加发行数量的权利，多筹集了7500万元。这意味着总发行的新单位数量为5亿5170万个单位，总筹得收益增加至约4亿元。

信托也通过不可弃权优先献售（non-renounceable preferential offering）发行近3亿4558万个新单位给符合条件的单位持有人，每单位定价0.72元，预计可筹得2亿4880万元。单位持有人持有每100个单位，就可获得配售29个新单位，发行价为每单位0.72元。

所筹集的总资金当中，大约5亿6490万元将用作收购Jem综合房地产项目股权的部分款项。该信托今早要求恢复交易。

*胜科海事（Sembcorp Marine）今早宣布通过独资子公司获得一份建造风力涡轮机安装船的合约。该风力涡轮机安装船将是根据胜科海事与客户合作的内部设计建造的，将给岸外风力市场带来突破性设计。该项目计划在2025年初完成。

*凯德投资（CapitaLand Investment）今早宣布旗下的雅诗阁（The Ascott），将通过雅诗阁服务公寓全球基金（Ascott Serviced Residence Global Fund）投资于中国宁波和荷兰阿姆斯特丹的两处物业，总金额约为1.9亿元。

该基金是雅诗阁与卡塔尔投资局合作的私募基金，完成部署后，这些收购将使雅诗阁管理的资金总额达到90亿元。

*上个月上市首日股价暴涨340％至0.88元的亮星控股（LS 2 Holdings）昨日发布全年业绩，集团截至去年12月底下半年净利同比大跌91.8％至26万元，营收同比则增7.4％至2836万元。集团全年净利大跌70.9％至214万元，营收跌1.5％至5383万元。这是它上市后发布的第一个业绩，它没派发股息，股价昨日持平于0.76元。

*建筑维护与提升业者ISOTeam昨日闭市后透露，公司取得总值3190万元的新合同，手头上的订单因此增加。这些新合同的项目，分别将在2022年11月至2024年1月完成，包括一个420万元的机电项目，为SolarNova计划第四阶段的政府组屋供应和装置太阳能光伏系统。去年底公司手头上的订单共计1亿5270万元。ISOTeam昨日股价劲涨4.17％至0.10元。

*奥新全民口腔集团（Aoxin Q & M Dental）表示，由于中国辽宁省出现冠病新感染群，中国国家卫生健康委员会已向所有医疗机构发出指令，暂时停止所有非紧急医疗服务，包括牙科服务。根据中国政府防控政策的要求和疫情的现状，集团的一些业务在3月8日至3月19日相续开始暂时关闭。何时恢复营业还须等待当局通知，集团目前未能评估这对今年盈利的实际影响。奥新全民口腔集团股价昨日持平于0.195元。